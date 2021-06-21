نجوم جارت عليهم اليورو.. إريكسن خطف قلوب العالم.. ونجم فرنسا على حافة الاعتزال.. ومدافع منتخب روسيا مهدد بـ«الشلل».. ولاعب بلجيكا «عينه راحت»

/636723/نجوم-جارت-عليهم-اليورو-إريكسن-خطف-قلوب-العالم-ونجم-فرنسا-على-حافة-الاعتزال-ومدافع-منتخب-روسيا-مهدد-بـالشلل-ولاعب-بلجيكا-عينه-راحت

شهدت بطولة أمم أوروبا 2020، حتي بداية الجولة الثالثة العديد من الإصابات، في مختلف المنتخبات المشاركة في البطولة، لتأتي النسخة السادسة عشر من البطولة في صدارة نسخاتها منذ 1960، لتقضي على آمال العديد من نجوم الكرة الأوروبية في مسيرته الكروية.

ويستعرض دوت الخليج بالأسماء لاعبي المنتخبات المختلفة في البطولة، وسبب الإصابة، وكيف تعرضو إلى تلك الإصابات، وقبل أن نستعرض تلك الإصابات دعونا نتعرف على لمحة مختصرة عن البطولة.

تأتي بطولة أمم أوروبا فى المركز الثاني بعد بطولة كأس العالم للمنتخبات، من جانب الأهمية ومتابعي الساحرة المستديرة حول العالم، نظراً لقوة البطولة، ومدى إنطلاقها كل أربعة أعوام، والتي ينتظرها العديد من متابعي ومحبي كرة القدم، ولاعبي المنتخبات الأوروبية، والتي تم إنطلاقها في أول نسخة بأربع منتخبات من قبل الاتحاد الأوروبي، والتي وصلت حالياً عدد المنتخبات المشاركة فيه لـ 24 منتخب.

في يوليو 2020 تم تأجيل البطولة إلى يوليو 2021، بسبب إنتشار فيروس كرونا، على مستوى العالم، وعدم السيطرة عليه من قبل سعة إنتشاره حول العالم، وإستمرت مباريات الدوريات المختلفة حول العالم بدون جمهور، لتأتي بطولة يورو 2020 بحضور جمهوري بسعة 25 % من سعة الملعب.

كريستيان إريكسن

تعرض الدولي الدنماركي كريستيان إريكسن لاعب المنتخب الوطني الدنماركي، ولاعب فريق إنتر ميلان الإيطالي، في المباراة الثالثة من إنطلاقة بطولة يورو 2020، إلى السقوط في أرضية الملعب بعد تعرضة لأزمة قلبية، في الدقيقة الـ 42 من عمر المباراة، والتي جمعت منتخب بلاده أمام المنتخب الفنلندي في الجولة الأولى من المجموعة الثانية من البطولة.

غادر إريكسين ملعب المباراة إلى أقرب مستشفى من ملعب اللقاء، والجهد المبذول من قبل الإسعافات الأولية لملعب اللقاء، باركين ستاديون، وإجرت الإسعافات الأولية للمباراة عملها في تلك الحالات باللجوء إلي الكهربا في محاولة إنعاش قلب المريض في الحالات الخطرة، وبالفعل نجحت الإسعافات الأولية في إنعاش إريكسن، وبعد خروجة من الأزمة القلبية سيجري إريكسن في الأيام القليلة القادمة إلى تركيب دعامة للقلب بسبب ما تعرض له اللاعب والكشف عن ضعف قلبه.

سقوط مشجع إنجلترا من أعلى المدرجات

أكد متحدث رسمي باسم استاد ويمبلي أن أحد مشجعي المنتخب الإنجليزي في "حالة خطيرة" بعد سقوطه من الدور العلوي بالملعب بعد انطلاق المباراة أمام المنتخب الكرواتي في بطولة أمم أوروبا "يورو 2020"، في لقاء الجولة الأولى من المجموعة الرابعة، والتي انتهت بنتيجة هدف دون رد لصالح المنتخب الإنجليزي.

تيموثي كاستاني

استبعد منتخب بلجيكا لاعبه تيموثي كاستاني من قائمة المنتخب في بطولة يورو 2020 الجارية، وذلك بسبب تعرضه للإصابة بكسر مزدوج في مقبس العين خلال المواجهة أمام روسيا،حين ارتطم برأس اللاعب الروسي دالير كوزاييف، في الدقيقة 26 من عمر اللقاء، أولى مواجهات المنتخب البلجيكي بالبطولة، واللقاء الرابع من البطولة، والتي انتهت بنتيجة ثلاث أهداف دون رد للمنتخب البلجيكي.

ماريو فيرنانديز

ينضم ماريو فيرنانديز مدافع منتخب روسيا، إلى جانب الإصابات لبطولة أمم أوروبا 2020، بعد صقوطة في الدقيقة الـ 23 من عمر المباراة أمام منتخب فنلندا في مطلع الجولة الثانية من بطولة اليورو 2020، وغادر أرضية ملعب اللقاء محمول على حاملة الإصابات، بعد صقوطة على أرضية الملعب بعد تدخل قوى من جلين كامارا لاعب فنلندا، تم نقل فيرنانديز إلى مستشفي بطرسبرج، بعد معانات اللاعب من مشاكل فى العمود الفقري.

عثمان ديمبلي

تعرض عثمان ديمبلي لاعب منتخب فرنسا والفريق الإسباني برشلونة، عندما نزل كبديل في مباراة منتخب فرنسا ومنتخب المجر في الدقيقة 57 من عمر المباراة، حيث خرج على إثرها في الدقيقة 87 من عمر اللقاء، لينزل توماس ليمار بديلا له، ونشرت صحف فرنسية أن الدولي الفرنسي عثمان ديمبلي يعاني من مشكلة في اوتار الركبة، وأن اللاعب سيخضع لفحوصات طبية، والتي تم إستبعاده من البطولة.