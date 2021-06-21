/636725/ننشر-مواعيد-إنطلاق-بطولات-إفريقيا-في-الموسم-الجديد

وأوضح الاتحاد الإفرقي في خطابه، أن لجنة الأندية تقوم بتذكرة الاتحادات المختلفة بأن الموعد النهائي لتسجيل الأندية المشاركة في بطولة موسم2021-2022، هة يوم 30 يونيو، وأكد الكاف إلى ضرورة التواصل معهم في حال تواجد أي صعوبات، تتعلق بالالتزام بالموعد النهائي لتسجيل الأندية.

وحسب ما جاء في خطاب الكاف، لتصنيف البلاد، وتحديد عدد الأندية المسموح له المشاركة من كل دولة داخل القارة الإفريقيه، أكد الاتحاد الإفريقي"كاف" أن مصر من الدول المسموح لها بمشاركة ناديين في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وناديين في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وقام الإتحاد الإفريقي بتحديد موعد إنطلاق دور المجموعات من البطولتين وجاء كالتالي:

الجولة الأولى: (11/12/13 فبراير 2022). الجولة الثانية: (18/19/20 فبراير 2022). الجولة الثالثة: (25/26/27 فبراير 2022). الجولة الرابعة: (11/12/13 مارس 2022). الجولة الخامسة: (18/19/20 مارس 2022).

كما حدد موعد إنطلاق الأدوار الإقصائية للبطولتين وجاءت كالتالي:

الدور الأول: الذهاب (10/11/12 سبتمبر) – الإياب (17/18/19 سبتمبر). الدور الثاني: الذهاب (15/16/17 أكتوبر) – الإياب (22/23/24 أكتوبر). الدور المؤهل لمجموعات الكونفيدرالية: الذهاب (26/27/28 نوفمبر) – الإياب (3/4/5 ديسمبر).

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي هو من حصل على بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم المنسرم، حيث استطاع الفوز على نادي الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا بنتيجة هدف دون رد، وقام بإحراز الهدف محمد مجدي أفشة في الدقيقة 85 من عمر اللقاء، وتوج المارد الأحمر بالبطولة للمرة التاسعة في تاريخه، بينما حرم الفارس الأبيض من التتويج بالبطلة السادسة في تاريخه.

نتيجة مباراة السوبر الإفريقي

كما قام فريق نهضة بركان المغربي بالفوز ببطولة الكونفدرالية الإفريقية للعام الماضي، حيث استطاع فريق نهضة بركان الفوز على فريق بيراميدز بنتيجة هدف دون رد، ليحرم بيراميدز من التتويج بأول بطولة في تاريخه.

وصعد النادي الأهلي إلى نهائي السوبر الإفريقي، بعد تتويجه ببطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب نادي لزمالك، بينما صعد فريق نهضة بركان المغربي إلى نهائي السوبر الإفريقي بعد التغلب على فريق بيراميدز في نهائي الكونفدرالية الإفريقية، واستطاع المارد الأحمر بالتتويج ببطولة السوبر الإفريقي، بعدما فاز على فريق نهضة بركان بثنائية محمد شريف وصلاح محسن.