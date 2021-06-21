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وزير القوى العاملة يشارك فى تشييع جثمان والدة المستشار علاء الدين فؤاد«صور»

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/636726/وزير-القوى-العاملة-يشارك-فى-تشييع-جثمان-والدة-المستشار-علاء-الدين-فؤادصور

شارك الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، فى تشييع جثمان والدة المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، لمثواها الأخير، والتي وافتها المنية صباح اليوم، وشيعت الجنازة من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس وبمشاركة عدد من الشخصيات العامة ورموز الدولة.

دوت الخليج يرصد المشاركون فى تشييع جثمان والدة المستشار علاء الدين فؤاد

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حضر مراسم تشييع الجنازة من مسجد المشير بالتجمع الخامس عددا من القيادات التنفيذية والتشريعية بالدولة، بينهم المستشار عمر مروان، وزير العدل،  ومحمد سعفان، وزير القوى العاملة وزعيم الأغلبية النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، النائب أشرف رشاد الشريف،  ومساعد وزير الدفاع اللواء ممدوح شاهين، ووكيل مجلس النواب، المستشار أحمد سعد الدين، والمستشار محمود عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ، والنائب مصطفي بكري، والمهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان، والدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب.

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 وحضر أيضا اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والنائب عبد الهادي القصبي،  رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، واللواء محمد رستم، مدير مكتب رئيس مجلس الشيوخ، وعدد كبير من رؤساء لجان البرلمان ونواب مجلسي النواب والشيوخ وممثلي الحكومة.

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وارسل  المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ  برقية عزاء للمستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية يشاطره فيها الأحزان في وفاة السيدة الفاضلة والدته داعياً الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.

كما نعي المستشار بهاء الدين ابو شقة.. والنائبة فيبي فوزي وكيلا المجلس والدة الوزير (فؤاد)  داعين لها بالرحمة والمغفرة.

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كما بعث  المستشار محمود إسماعيل عتمان امين عام مجلس الشيوخ ونائبه المستشار عمرو يسري  برقية  مماثلة سائلين الله سبحانه وتعالى أن يسكنها فسيح جناته كما بعث أيضا رئيس مجلس النواب وهيئة مكتب المجلس برقيات تعازي للوزير.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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