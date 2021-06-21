/636727/يورو-2020-التشكيل-الرسمي-لمنتخب-هولند-ومقدونيا-الشمالية

تنطلق صافرة بداية مباراة المنتخب الهواندي ومنتخب مقدونيا الشمالية في السادسة مساء اليوم، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة من بطولة أمم أوروبا 2020، ويشهد على اللقاء ملعب أمستردام أرينا.

ويستعرض دوت الخليج تشكيل المنتخبين في المباراة. تشكيل مقدونيا الشمالية: في حاراسة المرمى: ستول ديميتريفسكي . خط الدفاع: ستيفان ريستوفسكي - داركو فيلكوفسكي - فيسار موسليو - أليكساندر تراجكوفسكي . وسط الملعب: أريان أديمي - إزجيان أليوسكي - إنيس باردي - إيفان تريكوفسكي . خط الهجوم: جوران بانديف - إليف إلماس . وأعلن الهولندي فرانك دي بور المدير الفني لمنتخب طواحين هولندا، عن التشكيل الرسمي لنمنتخب بلاده أمام منتخب شمال مقدونيا. تشكيل هولندا أمام مقدونيا: في حاراسة المرمى: مارتن ستيكيلينبرج . خط الدفاع: ماتياس دي ليخت - ستيفان دي فري - دالي بليند . خط وسط الملعب: دينزل دومفريس - باتريك فان آنهولت - فرينكي دي يونج - ريان جرافنبرش - جورجينيو فينالدوم . خط الهجوم: ممفيس ديباي - دونيل مالين . وودعت مقدونيا الشمالية البطولة بينما ضمن هولندا صدارة ترتيب المجموعة الثالثة بغض النظر عن نتائج الجولة الأخيرة.

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