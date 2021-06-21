«لو أنتي غضبانه وهتولدي في بيت أبوكي»..إعرفي هتسجلي طفلك إزاي؟

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« لا يجوز للزوج وأهله إهانة زوجته وحرمانها من حقها فى استخراج شهادة ميلاد المولود والخلافات الزوجية أثناء الحمل لا تحرم الزوجة من حق المولود فى أوراقه الثبوتية»...هكذا أرست محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية - الدائرة الأولى بالبحيرة - برئاسة القاضى الجليل الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، حيث حظر حرمان الزوج وأهله، للزوجة من حقها في استخراج شهادة ميلاد أولادها نتيجة الخلافات الزوجية أثناء الحمل.

موقع دوت الخليج برئاسة تحرير الكاتب الصحفي عمرو الديب وحكم تسجيل المواليد

موقع دوت الخليج برئاسة تحرير الكاتب الصحفي عمرو الديب، يستعرض آليات تطبيق هذا الحكم التاريخي علي أرض الواقع، حتي تكون الإجراءات والخطوات متاحة أمام كل أمة مصرية تتعرض لمثل هذه الأحداث، حيث تضمن الحكم بوجوب التبليغ بالتسجيل من جانب الأم خلال 15 يومًا من تاريخ حدوث الولادة، ويكون التبليغ على النموذج المعد لذلك إلى مكتب الصحة في الجهة التي حدثت فيها الولادة إذا وجد بها مكتب أو إلى الجهة الصحية في الجهات التي ليست بها مكاتب صحة أو إلى العمدة في غيرها من الجهات.

بشأن إبلاغ العمدة تضمن الحكم بأنه علي العمدة إرسال التبليغات إلى مكتب الصحة، أو إلى الجهة الصحية خلال اسبوع أيام من تاريخ التبليغ بالولادة وعلي مكتب الصحة أو الجهة الصحية إرسال التبليغات إلى مكتب السجل المدني المختص خلال 72 ساعة من تاريخ تبليغها لقيدها في سجل المواليد.

المحكمة رأت في حيثيات حكمها بأن المشرع قد حدد على سبيل الحصر والتعيين لا التمثال والتبيين الأشخاص المكلفين بالتبليغ عن الولادة وهم والد الطفل إذا كان حاضرًا - والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية، مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحي وغيرها من الأماكن التى تقع فيها الولادات - العمدة أو الشيخ في القرى، كما يجوز التبليغ ممن حضر الولادة من الأقارب والأصهار البالغين حتى الدرجة الثانية ولا يجوز قبول التبليغ من غير الأشخاص السابق ذكرهم.

خطوات تسجيل المواليد «للسيدة الغضبانة»

الحكم تضمن أيضا بأنه يجب على الأطباء والمرخص لهن بالتوليد إعطاء شهادة بما يجرونه من ولادات تؤكد صحة الواقعة وتاريخها وأسم أم المولود ونوعه، كما يجب على أطباء الوحدات الصحية ومفتشى الصحة إصدار شهادات بنفس المضمون بعد توقيع الكشف الطبي إذا طلب منهم ذلك في حالات التوليد الأخرى وللأم الحق في الإبلاغ عن وليدها وقيده في سجلات المواليد واستخراج شهادة ميلاد له مدونا بها اسمها، ولا يعتد بهذه الشهادة في غير إثبات واقعة الميلاد.