محمد الحسيني : "كامل الوزير اسطي في الشغلانة"..والمشروعات القومية في الوزارة خير دليل«صور»

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أشاد النائب محمد الحسيني، وكيل أول لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بالفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، أثناء مناقشة 3 من طلبات الإحاطة التي تقدم بها، للجنة النقل والمواصلات بالبرلمان.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مناقشة طلب احاطة النائب محمد الحسيني بالجنة النقل

وقال النائب محمد الحسيني،عضو مجلس النواب :«كامل الوزير عنده power، وخطر على الحكومة المصرية، فاهم ومتفاعل مع الناس، ابن جنيه، أنا قولت عليه كده من ساعة اختياره وزير للنقل والمواصلات، وعلي فكرة ( ابن جنيه) مش شتيمة».

وأضاف النائب محمد الحسينين وكيل لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، :«لازم المسؤولين في الوزارة تستغلوا ده، ويتعلموا منه، ويدخلوا للاماكن الشعبية ويحلوا مشاكل الناس».

وتابع :«كامل الوزير، وزير أسطي في الشغلانة، والمشروعات القومية في الوزارة خير دليل».