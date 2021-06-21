/636731/كيف-أعاد-موسيماني-هيبة-النادي-الأهلي-خارج-الديار-بالبطولات-الإفريقية

حقق النادي الأهلي الفوز على الترجي التونسي في المباراة التي أقيمت على ملعب حمادي العقربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في المباراة التي تقام على ملعب حمادي العقربي ، ليواصل المارد الأحمر مسيرته المميزة خارج الديار مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، ويرصد دوت الخليج تلك الأرقام. .

لعب النادي الأهلي مع بيتسو موسيماني 6 مباريات خارج الارض حتي الآن تحت قيادة الجنوب إفريقي منذ تولى القيادة الفنية للقلعة الحمراء عقب رحيل رينيه فايلر مدرب الفريق السابق.

موسيماني يحقق الفوز خارج الديار

وحقق الأهلي مع بيتسو موسيماني خارج الديار الفوز في 3 مواجهات في البطولات الإفريقية ، وتعادل في مواجهتين بينما كانت الخسارة حاضرة في مواجهة وحيدة في دور المجموعات من النسخة الحالية.

وأستطاع الاهلي تحت قيادة بيتسو موسيماني تحقيق الفوز على الوداد المغربي بثنائية نظيفة في المغرب ، وكذلك الفوز على فيتا كلوب بثلاثية نظيفة ضمن منافسات دور المجموعات من البطولة الحالية، وأخيرا الانتصار على الترجي التونسي في ملعبه برادس.

وحقق المارد الأحمر مع بيتسو موسيماني التعادل في مباراتين أمام المريخ السوداني بنتيجة هدفين لكل فريق ، وكذلك الأمر أمام صن داونز بهدف لكل فريق في المواجهة التي أقيمت في دور الثمانية من النسخة الحالية ،بينما كانت الخسارة الوحيدة أمام سيمبا التنزاني بهدف نظيف.

تشكيل الاهلي الرسمي لمواجهة الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا

وجاء تشكيل الأهلي الرسمي كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول – أيمن أشرف – بدر بانون – أكرم توفيق.

خط الوسط: أليو ديانج – حمدي فتحي – عمرو السولية – طاهر محمد طاهر – صلاح محسن.

خط الهجوم: محمد شريف.

تشكيل الترجي أمام الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

تشكيل الترجي لمواجهة الأهلي : حراسة المرمى: معز بن شريفية خط الدفاع: خليل شمام - عبد القادر بدران - إلياس الشتي - حمدي النقاز. خط الوسط: محمد علي بن رمضان - غيلان الشعلالي. خط الهجوم: عبد الرؤوف بن غيت - ويليام توغي - حمدو الهوني- عبد الباسط خاليد.

قائمة الأهلي لمواجهة الترجي التونسي

في حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمود وحيد، أحمد رمضان "بيكهام"، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، بدر بانون، سعد سمير، علي معلول.

الوسط: حمدي فتحي، محمود "كهربا"، وليد سليمان، حسين الشحات، أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي "أفشة"، ناصر ماهر، أكرم توفيق، طاهر محمد طاهر، جونيور أجاي.

الهجوم: محمد شريف، صلاح محسن، ووالتر بواليا.