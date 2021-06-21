رضا البلتاجي يكتب: الست المفترية

شاب جميل ووسيم، ذو لحية طويلة وشعر رأس به ديل حصان، ولا يفارقه المصحف وصحيح البخارى.. على مدار سنوات فى زمالة عمل لم أره يوما يمسك قلما أو يكتب مذكرة أو يؤدى عمل، ودائما مايتنقل من مكتب لآخر لتفسير حلم أو إبداء نصيحة أو شرح حديث.. وياسلام عليه وهو يدخل زاوية الصلاة قبل الظهر مؤذنا ومقيمًا وإمامًا ثم خطيبًا لدرس يومى بعد صلاة الجماعة لزملائه قبل السنة البعدية ومش بعيد نوم ساعة قيلولة قبل أن يتهيأ لصلاة العصر.. علا صوته بعد صعود الإخوان ولعلع فى رابعة، واعتلى المنصة مع القادة ولم أكن أعلم إنه من قدامى الحزب.. خرجت معاش وتفرقت بنا السبل والتقيته صدفة بعد يومين من شهادة المتعوس يعقوب فى المحكمة فى قضية داعش إمبابة فوجدته فخورا بالرجل وكذبه وخداعه فأيقنت إنه لا فائدة، وأن يعقوب وأقرانه أشد خطرًا على مصر من الإرهابيين أنفسهم .. حقا الجحش لما يكبر يبقى حمار.

السعودية تخلع عباية الوهابية

«واذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ۗ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ ۖ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا»، توجيه رائع من رب العزة بالصلاة على فترات ومراحل، حتى فى وقت الحرب، السعودية تصوت على قانون بالغاء غلق المحال التجارية وقت الصلاة، السعودية تخلع رداء الجهل والتعصب والنفاق.

السيف يشير إلى القتل وسفك الدم، وأرى إن المملكة قريبا ستنزعه من على العلم ، خلال سنوات سنرى السعودية فى مكان تانى خالص بفضل محمد بن سلمان.

سيبك من الثانوية

لخريجى الشهادة الاعدادية وبعيدا عن الثانوية العامة وكابوسها وتوترها ومصروفاتها وما يليها من توابع قد تصل أحيانا بانتحار المخفقين والتنسيق ومصايبه، هناك (37) مدرسة للتعليم الحرفى على مستوى عالى جدا فى مختلف الحرف الفنية، منها صناعة وتشكيل الذهب وحرف الكهرباء والتكييف والنجارة والاتصالات، ومهام أخرى تمس كل المجتمع مع توفير فرص عمل فورية وبمرتبات عالية جدا وإمكانية مواصلة التعليم الجامعى، الموضوع عام جدا ويمس مستقبل آلالف الطلاب ويمس أمن الوطن، مطلوب فورًا توعية إعلامية بهذه المدارس وموقعها ومزاياها.

أخاف فى البعد توحشنى

ولما ألقــاك قـريب منـي .. و أقول البعــد تـاه عنـي أشـوف عينـيك تراعيـني .. وقلبــي من لقــاك فرحـان وأشوفك بينـك وبين عينـي .. خيــال البعـــد والحـرمـان وأخــاف ليفـوت ليالــينا .. وأهيــم في بحـــــر أشجـــاني و تتبــــدد أمانيـــــنا .. وأقاســــىِ البُعــــــد من تانـــــــي وأقـول إمتــى أنـــا وأنـت .. حنتقــــابل مـــع الأيـــــام ولما القــــرب يجمعـــنا .. أفــــكر في زمـان بعـــــدك وأخـاف يرجــع يفرقنــــا .. وأقاســىِ الوجـــد من بعـــدك وبين بعـدك وشوقـي إليـك .. وبين قـربـك وخوفـــي عليـك دليلـــــي احتـــــــــــار .. وحـــــــــــيرني

أخــاف في البُعــد توحشـني .. وأخــاف في القـــرب تتركنـي قــريب منــي تنـــاجـــيني .. وطيـــف بعـــــــدك يخــايلنــــــي

سلامات يا عمدة

عماد متعب نجم مصر والأهلى الجميل وحبيب كل متابعيها بمختلف انتمائاتهم وميولهم، حبيبى مليون سلامة عليك