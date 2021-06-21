بروتوكول تعاون بين الأوقاف والقومى للمرأة لاستخراج 30 ألف بطاقة رقم قومى

جدة - نرمين السيد - أكد دكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الإثنين، أن هناك عددًا كبيرًا من المشروعات المشتركة والمهمة بين وزارة الأوقاف والمجلس القومى للمرأة خاصة فى مجال الواعظات والراهبات، لافتًا إلى أن تلك التجربة التى جعلت مصر لها السبق وكذلك مشروع استخراج بطاقة الرقم القومى للسيدات الأولى بالرعاية والمرأة المعيلة.





جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الأوقاف والمجلس القومى للمرأة لاستخراج 30 ألف بطاقة رقم قومى كدفعة ثالثة اليوم الاثنين، بديوان وزارة الأوقاف بحضور والدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، والشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الدينى.

وتابع : "تأكيدًا على اهتمامنا بالمرأة أصدرنا بالتعاون مع وزارة الثقافة ضمن سلسلة (رؤية) للفكر المستنير كتاب "نساء على عرش مصر"، وهذا الكتاب الذى يبين دور المرأة المصرية فى بناء الحضارة المصرية والذى تم ترجمته للعديد من اللغات الأجنبية للتأكيد على أن قضية الاهتمام بالمرأة قضية قومية.

ومن جانبها، قدمت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة الشكر للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، لما يبذله من جهد ملموس خاصة فى تجربة الواعظات والراهبات، والتى تجوب أنحاء الجمهورية، مما يظهر روح الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب المصرى.

كما ثمنت دور وزارة الأوقاف فى استخراج أكثر من 140 ألف بطاقة رقم قومى من خلال مشروع (استخراج مليون بطاقة رقم قومى للسيدات الأولى بالرعاية)، لافتة إلى أن هذا البروتوكول الذى يتم توقيعه اليوم يأتى استكمالًا لهذا الدور المتميز لوزارة الأوقاف، ليصل إجمالى عدد البطاقات إلى 170 ألف بطاقة رقم قومى تسهم بها وزارة الأوقاف فى هذا المشروع.

وأكدت أن كتاب (نساء على عرش مصر) أوضح دليل على اهتمام وزير الأوقاف بالمرأة قيادية وواعظة، ويؤكد روح الوحدة الوطنية التى تضرب بجذورها فى تاريخ الحضارة المصرية العريقة، مشيرة إلى أن المجلس القومى للمرأة حريص على نشر هذا الكتاب باللغات الأجنبية المختلفة فى العالم.