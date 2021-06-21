عاجل- متحدث الرئاسة يعرض فيديو استقبال السيسى لرئيس حكومة اليونان

جدة - نرمين السيد - عرض السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" اليوم الإثنين، فيديو لاستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسى، ليرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس الحكومة اليونانية.





وأوضح السفير بسام راضى، أنه تم عقد مباحثات ثنائية تلتها مباحثات موسعة بين وفدى البلدين، ورحب الرئيس السيسى برئيس الوزراء اليونانى، مشيدًا بالمستوى المتميز للعلاقات الثنائية الاستراتيجية الممتدة والآخذة فى التنامى بين مصر واليونان فى جميع المجالات.

وأكد الرئيس السيسى حرص مصر على تعزيز آليات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين على مختلف الأصعدة، خصوصًا على الصعيد السياسى والعسكرى والتجارى والطاقة، فضلاً عن الارتقاء بالتعاون القائم فى إطار الآلية الثلاثية مع قبرص، على نحو يحقق المصالح والأهداف المشتركة لهم فى منطقة شرق المتوسط وكذلك مواجهة التحديات المختلفة فى المنطقة.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء اليونانى عن اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من علاقات تعاون وثيقة، والتى تمثل نموذجاً للتعاون البناء بين دول المتوسط، خصوصًا فى ظل ما تتمتع به مصر من مكانة متميزة وثقل إقليمى ودور محورى فى المنطقة بقيادة الرئيس، مؤكدًا أن اليونان ستظل أحد الداعمين لمصر داخل الاتحاد الأوروبى، فضلاً عن الاهتمام اليونانى المتبادل بتعزيز مسيرة التعاون المشترك بين البلدين، وكذلك تطوير آلية التعاون الثلاثى بين مصر واليونان وقبرص، والتى تعد آلية ناجحة وفعالة للتنسيق والتعاون المؤسسى المنتظم فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الثلاث.