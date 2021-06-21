محافظ الدقهلية يؤكد ضرورة استمرار الرقابة على المنشآت الصحية ومحلات الأغذية

وذكرت المحافظة، فى بيان، اليوم أن ذلك جاء بعد اطلاع المحافظ على التقارير التى عرضها وكيل وزارة الصحة الدكتور سعد مكى بشأن نتائج حملات التتفتيش والمتابعة لإدارتى الصيدلة والعلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالدقهلية.
ووافق المحافظ على غلق 4 صيدليات إداريا لمدة شهر، لمخالفتها للقانون وممارستها النشاط دون تعيين مدير مسئول بميت طريف بمركز دكرنس وبقرية صدقا مركز ومدينة تمى الأمديد.
كما وافق على إعادة ممارسة النشاط لعدد 3 صيدليات أخرى لتلافى ملاحظة الغلق الإدارى لها، وتعيين مدير صيدلى مسئول بقرية كفر غنام بمركز السنبلاوين وميت الكرما مركز طلخا والمعصرة بمركز بلقاس.
وقرر المحافظ إعادة الفتح لعدد 9 منشآت للعلاج الحر لإجراء المعاينات من قبل اللجان المختصة لصدور الترخيص اللازم، والتى شملت معامل تحاليل ومستشفيات تخصصية للجراحة ومراكز للعلاج الطبيعى والأشعة بمراكز السنبلاوين ونبروه والجمالية والمنصورة وبلقاس.
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