صور.. التضامن تنقذ 5 مواطنين بلا مأوى فى 3 محافظات

جدة - نرمين السيد - تلقى فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعى، عددًا من البلاغات بشأن مواطنين بلا مأوى، وتم التعامل مع 5 حالات، بناء على توجيهات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى.





وتعامل الفريق المركزى، مع 3 حالات أولها بحى شبرا، بعدما تلقى بلاغًا بوجود مسن بإحدى حدائق منطقة الخلفاوى، وتبين أن الحالة لشخص يدعى "أحمد.س.ع"، ويبلغ من العمر 40 عاما ويحتاج لتدخل طبى عاجل لإصابته بغرغرينا بساقه اليمنى، وتم التنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ونقله بسيارة الإسعاف إلى المعهد القومى لأمراض السكر والغدد الصماء، لإجراء التدخلات الطبية اللازمة له، وبعد استقرار حالته تم نقله وإيداعه دار معانا لإنقاذ إنسان بالجيزة.

أما الحالة الثانية، التى تلقاها الفريق فهى بمنطقة المرج، وتم التعامل مع حالة مسن يدعى "سعد.ا" يبلغ من العمر 68 عاما يعيش فى الشارع منذ شهور، وتم إقناعه بالإيداع بإحدى دور الرعاية الاجتماعية بالجيزة.

والحالة الثالثة، كانت فى منطقة شبرا الخيمة لسيدة مسنة تبلغ من العمر 90 عاما تركها أولادها بمنزلها دون عائل، وتلقى الفريق استغاثة على صفحات التواصل الاجتماعى بشأنها، وتم نقلها إلى مستشفى شبرا العام للاطمئنان عليها، فتم حجزها بالمستشفى للاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا، وبعد أن تحسنت حالتها تم نقلها إلى دار رفقاء النبى بالجيزة.

كما تعامل فريق التدخل السريع المحلى بمحافظة دمياط، مع حالة شاب يقيم فى الشارع بصفة دائمة ولديه تأخر عقلى، وأثناء التعامل مع الحالة تبين أن هناك رقم تليفون مدون على أحد ذراعيه، وتم الاتصال بالرقم ووجد أنه يخص إحدى دور الرعاية الاجتماعية، وأفادوا أنه يدعى ميلاد وسبق تسليمه إلى خالته بسبب انفصال الأب والأم، وتم إيداع الشاب بدار القديس بولس الرسول لذوى الاحتياجات الخاصة بالدقهلية.

ونجح فريق التدخل السريع بالجيزة، فى التعامل مع شاب يدعى "محمد.م.س" يبلغ من العمر 27 عاما ومقيم فى البراجيل، وتبين أنه يحتاج لرعاية صحية بسبب كسر بقدمه اليمنى، وعلى الفور تم التنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ونقله إلى المستشفى لإجراء التدخلات الطبية اللازمة، وبعد تماثله للشفاء سيتم نقله إلى إحدى دور الرعاية الاجتماعية.