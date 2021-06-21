نعايم سعد: قريبًا إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا بسواعد مصرية 100%

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة نعايم سعد زغلول رئيس المركز الاعلامى بمجلس الوزراء، اليوم الإثنين، إن مصر أوشكت على بدء إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا بسواعد مصرية 100%، لتكون بذلك أول دولة فى الشرق الأوسط تنتج اللقاح.





وأكدت "سعد"، خلال تصريحاتها بندوة تثقيفية بأكاديمية الشرطة، أن الدولة تعمل على إعادة بناء المواطن المصرى بالعديد من المشروعات والمبادرات من بينها الانتهاء من قوائم الانتظار، وتفعيل مشروع التأمين الصحى الشامل.

ولفتت إلى أن مصر أصبحت مركز استراتيجى فى تصدير الغاز وتسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى بعكس السنوات الماضية.

وحول الوضع الأمنى، قالت: "إن معدلات الأداء الأمنى شهدت تحسن على مدار السنوات الماضية وتحقيق الاستقرار الداخلى فى دولة 30 يونيو عبر المواطنة وتحقيق الوحدة الوطنية وتقنين أوضاع الكنائس المصرية تحت شعار "المصريون يضعون ركائز بناء الدولة".

ونوهت إلى أنه كل يوم يجرى تدشين مشروعات على أرض الواقع لخدمة الشعب المصرى، موضحة بأن مصر فى عام 2030 ستكون خالية من العشوائيات.

وكانت أكاديمية الشرطة "مركز بحوث الشرطة" قد نظمت اليوم الإثنين، ندوة بعنوان "دور المشروعات القومية فى تحقيق الأمن والاستقرار فى المجتمع"، وذلك بمقر مركز الدراسات الأمنية والاستراتيجية بمشاركة عدد من قيادات وزارة الداخلية ونخبة متميزة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين، وممثلى بعض وزارات الدولة والأجهزة الحكومية، وبحضور عدد من شباب طلبة الجامعات المصرية، وشباب وزارة الشباب والرياضة، وطلبة الكليات العسكرية وكلية الشرطة.