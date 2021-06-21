جدة - نرمين السيد - تمكنت وزارة الموارد المائية والرى من إزالة 26 حالة تعدٍ على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف بنطاق محافظات (الغربية - دمياط - الدقهلية - بنى سويف) خلال حملة اليوم الاثنين، ليصبح إجمالى ما تم إزالته منذ بدء الحملة 63 ألفًا و40 حالة تعدٍ.





وأكدت الوزارة استمرار العمل منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل فى إزالة مختلف التعديات على المجارى المائية ونهر النيل كأولوية أولى للحفاظ على النهر باعتباره شريان الحياة لكل المصريين، ولحماية أملاك الدولة على المجارى المائية من ترع ومصارف والمخصصة لحسن إدارة وتشغيل وصيانة منظومة المياه وتحسين خدمات توصيلها لجموع المنتفعين بمختلف الأغراض من زراعة وصناعة وشرب وملاحة. وأوضحت أنها ماضية فى جهودها لإزالة كافة التعديات للوصول إلى "نيل بدون تعديات"، ونحو تحقيق معدلات إنجاز غير مسبوقة فى "عداد النيل".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرى: إزالة 26 حالة تعد على نهر النيل فى أربع محافظات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.