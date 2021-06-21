/636727/يورو-2020-التشكيل-الرسمي-لمنتخبي-هولندا-ومقدونيا-الشمالية

تنطلق صافرة بداية مباراة المنتخب الهواندي ومنتخب مقدونيا الشمالية في السادسة مساء اليوم، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة من بطولة أمم أوروبا 2020، ويشهد على اللقاء ملعب أمستردام أرينا.

ويستعرض دوت الخليج تشكيل المنتخبين في المباراة.

تشكيل مقدونيا الشمالية:

في حاراسة المرمى: ستول ديميتريفسكي .

خط الدفاع: ستيفان ريستوفسكي - داركو فيلكوفسكي - فيسار موسليو - أليكساندر تراجكوفسكي .

وسط الملعب: أريان أديمي - إزجيان أليوسكي - إنيس باردي - إيفان تريكوفسكي .

خط الهجوم: جوران بانديف - إليف إلماس .

وأعلن الهولندي فرانك دي بور المدير الفني لمنتخب طواحين هولندا، عن التشكيل الرسمي لنمنتخب بلاده أمام منتخب شمال مقدونيا.

تشكيل هولندا أمام مقدونيا:

في حاراسة المرمى: مارتن ستيكيلينبرج .

خط الدفاع: ماتياس دي ليخت - ستيفان دي فري - دالي بليند .

خط وسط الملعب: دينزل دومفريس - باتريك فان آنهولت - فرينكي دي يونج - ريان جرافنبرش - جورجينيو فينالدوم .

خط الهجوم: ممفيس ديباي - دونيل مالين .

موقف المنتخبين في المجموعة

ويدخل منتخب مقدونيا الشمالية المباراة في محاولة تحقيق الفوز على متصدر المجموعة الثالثة من بطولة أمم أوروبا 2020، ومحاولة حصد ثلاث نقاط من المجموعة، قبل الخروج من البطولة بدون أي نقاط .

وودعت مقدونيا الشمالية البطولة بينما ضمن هولندا صدارة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط من أصل مباراتين، بعد تحقيق الفوز على منتخب النمسا، ومنتخب أوكرانيا.

نتيجة مباراة إيطاليا وتركيا

شهدت مباراة إيطاليا وتركيا في المباراة الإفتتاحية للنسخة الحالية من يورو 2020 في المواجهة التي جمعت الفريقين في تمام التاسعة من مساء الأمس ، وأنتهت بفوز المنتخب الإيطالي بثلاثية نظيفة، العديد من الأرقام والاحصائيات.

وسجل منتخب إيطاليا 3 أهداف في مباراة واحدة باليورو للمرة الأولى بعدما فشل في ذلك خلال ٣٨ مباراة بالبطولة ويعد جانلويجي دوناروما حارس ميلان هو أول حارس مرمى دون بوفون يحافظ على شباكه نظيفة لإيطاليا في بطولة كبرى منذ فرانشيسكو تولدو في يورو 2000.