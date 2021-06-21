/636730/يورو-2020-التشكيل-الرسمي-لمنتخبي-النمسا-وأوكرانيا

تنطلق صافرة بداية مباراة منتخب النمسا ومنتخب أوكرانيا في الساعة السادسة مساء، في لقاء يجمع بين المنتخبين في لقاء الجولة الثاثة من بطولة امم أوروبا 2020، ويستعرض دوت الخليج تشكيل الفريقين في المباراة.

ويقود منتخب أوكرانيا فيكنور تسيجانكوف، بينما يقود منتخب النمسا ماركو أرناوتوفيتش الذي كان موقوفا المباراة السابقة لمنتخب النمسا أمام منتخب أوكرانيا.

تشكيل منتخب أوكرانيا:

في حاراسة المرمى: جيورجي بوشان .

خط الدفاع: أولكساندر كارافاييف - إليا زابارني - ميكولا ماتفينكو - فيتالي ميكولينكو .

خط وسط الملعب: روسلان مالينوفسكي - سيرجي سيدورشوك - أولكساندر زينشينكو - ميكولا شابارينكو .

خط الهجوم: أندري يارمولينكو - رومان يارمشوك .

أعلن منخب أوكرانيا عن التشكيل الرسمي لمواجهة النمسا تشكيل ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات ليورو 2020.

تشكيل منتخب النمسا:

في حاراسة المرمى: دانيل باشمان .

خط الدفاع: أليكساندر دراجوفيتش - ديفيد ألابا - مارتن هنترجر .

خط وسط الملعب: ستيفان لاينر - مارسل سابيتزر - زافر شلاجر - فلوريان جريليتش - كونراد لايمر .

خط الهجوم: كريستوف باومجارتنر - ماركو أرناوتوفيتش .

موقف المنتخبين في المجموعة

ويسعى منتخب النمسا الى ضرورة تحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل ضمان التأهل إلى الدور القادم في البطولة حيث يحتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد ثلاثة نقاط .

ويحتل منتخب أوكرانيا وصافة المجموعة في جدول ترتيب المجموعة الثالثة، بفارق الأهداف عن النمسا، حيث حصد كل منهم 3 نقاط، بينما انفردت هولندا بصداراة المجموعة، وفي المقابل خرج منتخب مقدونيا من البطولة، واذا انتهت المباراة بالتعادل سيحتل منتخب، بينما ضمنت هولندا الصدارة وخرجت مقدونيا الشمالية من البطولة.

نتيجة مباراة ويلز وإيطاليا

حقق المنتخب الإيطالي الفوز على المنتخب الويلزي، بنتيجة هدف دون رد في لقاء الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة أمم أوروبا 2020، وشهد على اللقاء الملعب الأولمبي بروما.

جاء الهدف الأول في اللقاء والوحيد في المباراة، في الدقيقة التاسعة والثلاثون من عمر المباراة، عن طريق ماتيو بيسينا من خلال ماركو فيراتي أرسل الكرة داخل منطقة الجزاء من الركلة الثابتة ليلمسها بيسينا وتمر في أقصى الزاوية اليمنى داخل الشباك.

نتيجة مباراة سويسرا وتركيا

حسم المنتخب السويسر نتيجة المباراة أمام المنتخب التركي بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدف، في لقاء الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الأولى من بطولة امم أوروبا 2020، وشهد على اللقاء ملعب باكو الأولمبي.