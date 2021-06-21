/636732/بعد-اغتصاب-ابنته--إصابة-متهم-نتيجه-قيامه-بالقفز-من-أعلى-محكمة-كفر-الدوار

أصيب عامل بكدمات مختلفة بجميع أنحاء جسده، اليوم الإثنين ، نتيجة قيامه بالقفز من اعلى محكمة كفر الدوار بالبحيرة مستغلا تحريره من قيده الحديدى قبل عرضه على النيابة العامه للتحقيق معه في قضية اغتصاب ابنته.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل إصابة عامل من أعلى محكمة كفر الدوار بالبحيرة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة، إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة

وكشفت تحريات رجال المباحث الأولية وبالفحص أتضح قيام "ي ف .ى "42 سنة -عامل - بالقفز من الدور الرابع في محكمة كفر الدوار مما ادى اصابته بعد سقوطه فوق سيارة متوقفة اسفل بناية المحكمة وذلك اثناء عرضه على النيابة العامة لاتهامه بالاغتصاب.

القبض على المتهم

ونجحت قوات تأمين المحكمة في القبض على المتهم والتحفظ عليه ونقله الى المستشفى العام، تحت حراسة مشدده لاسعافه وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وفى سياق أخر تواصل جهات التحقيق بالقاهرة الجديدة، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، اليوم الإثنين، تحقيقاتها في واقعة اعتداء شاب على آخر باستخدام «عصا بيسول» في منطقة التجمع الأول، وإصابته بجروح نافذة، دخل على إثرها في غيبوبة فاقدا للوعي ومتأثرا بإصابته.

تعود تفاصيل الواقعة عندما كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بقيادة اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية مدير الأمن، بلاغًا من أحد المستشفيات بوصول شاب مصاب في رأسه ودخوله في غيبوبة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث.

وكشفت التحريات الأولية للواقعة، أن مشاجرة نشبت بين المجني عليه والمتهم بسبب الخلاف على أولوية المرور، اعتدى على إثرها المتهم على الضحية «بعصا بيسبول»، قام بضربه بها على منطقة الرأس مباشرة ما أدى إلى إصابته في الحال وسقط على الأرض فاقد الوعي.