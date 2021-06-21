/636735/بطيخة-تثير-أزمة-فى-محافظة-قنا-والداخلية-تتلقي-إخطار

شهدت قرية دندرة التابعة لدائرة مركز قنا، منذ قليل، إصابة 7 اشخاص من أسرة واحده، بحالة تسمم غذائي نتيجة تناولهم فاكهة «البطيخ».

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل إصابة 7 أشخاص من أسرة واحدة بحالة تسمم غذائي نتيجة تناولهم «البطيخ»

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا إخطارًا بإصابة، «رضية البس»، 40 عامًا، ودنيا حسين سليمان، 20 عامًا، وفاطمة عبدالله، 25 عامًا، ومنى حسن حسين، 13 عامًا، وشقيقتيها ملك،11 عامًا، ومها،7 أعوام، وأحمد سليمان، 4 أعوام.

4 سيارات إسعاف

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الامنية إلى مكان الواقعة، وتم الدفع بـ 4 سيارات إسعاف ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعي، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.