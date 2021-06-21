/636736/4-ميداليات-ذهبية-للاعبي-الأهلي-في-البطولة-العربية-بتونس

حقق لاعبو النادي الأهلى لألعاب القوى نتائج طيبة للغاية، خلال مشاركتهم مع منتخب مصر، في البطولة العربية التي أقيمت في تونس.

ويرصيد دوت الخليج الاسماء الفائزة:

وفازت إسراء محمد سمير عويس بميداليتين ذهبيتين في منافسات الوثب الطويل، كما فاز إسلام مسعد أبو سريع بميدالية ذهبية في منافسات إطاحة المطرقة. كما فاز إيهاب عبد الرحمن بالميدالية الذهبية في منافسات رمي الرمح.

كما فاز بالميدالية الفضية كل من إيمان منصور عبد المطلب في سباقات 400م/ عدو، وإسلام عبد التواب في سباق 20كم/مشي، ومحمد مجدي حمزة في منافسات دفع الجلة، وماجد محسن في منافسات رمي الرمح.

كما أحرز الميدالية البرونزية كل من شهاب محمد عبد العزيز في منافسات قذف القرص، وحسن محمد عبد الجواد في منافسات إطاحة المطرقة

المركز الرابع

فيما احتل المركز الرابع كل من محمد طلعت أبو طالب في منافسات الوثب العالي، بينما جاء زياد الحسين السيد خامسًا في منافسات الوثب الطويل، وحل عمرو هاني سابعاً في سباق 200م عدو.

الأهلي والترجي التونسي

ومن ناحيه اخري حقق النادي الأهلي الفوز علي نظيرة الترجي التونسي في مباراة الذهاب بنتيجة هدف دون رد احرزه محمد شريف لاعب الفريق.

موسيماني

وكان بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، قد قرر إقامة معسكر مغلق للفريق لمدة ٤٨ ساعة للحفاظ على حالة التركيز لدى اللاعبين، في إطار الاستعداد الخاص بمباراة الإياب أمام الترجي، في الدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها بالقاهرة يوم السبت المقبل.

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وحصل لاعبو الأهلي، بقرار من بيتسو موسيماني على راحة سلبية من التدريبات الجماعية لمدة ٤٨ ساعة، وذلك لتخفيف الحمل التدريبي على اللاعبين، ومنحهم فرصة لالتقاط الأنفاس، عقب خوض مباراة الذهاب أمام الترجي التونسي، التي أقيمت أمس السبت في تونس.

وحقق النادي الأهلي فوز هام على حساب الترجي التونسي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب حمادة العقربي برادس في إطار ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ، في المواجهة التي انطلقت في تمام السابعة مساء بعد تأخيرها لمدة ساعة بسبب احداث الشغب من جانب جمهور النادي التونسي.

وقال بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، إن شخصية لاعبي الأهلي كانت حاضرة في ‏مباراة أمس أمام الترجي، وظهرت خبراتهم طوال أحداث اللقاء، ونجحوا في تحقيق الفوز ‏وإسعاد جماهيرهم.