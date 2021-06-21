الربان عمر المختار صميدة فى ضيافة دوت الخليج غدًا

/636737/الربان-عمر-المختار-صميدة-فى-ضيافة-تحيا-مصر-غدا

يستضيف موقع دوت الخليج، الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس حزب المؤتمر، غدًا الثلاثاء، لمناقشة أبرز القضايا والملفات السياسية والبرلمانية التى تشغل الرأى العام.

رئيس حزب المؤتمر فى ضيافة دوت الخليج

ويأتى هذا اللقاء فى إطار، مواصلة موقع دوت الخليج برئاسة تحرير الكاتب الصحفي عمرو الديب، عقد لقاءاته مع نواب مجلس الشيوخ، فى ضوء ما يتم بأروقته من مناقشات لملفات تهم المواطن والوطن، حيث يستضيف الربان عمر مختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس حزب المؤتمر.

ومن المقرر أن يتناول اللقاء الذى سيديره مدير التحرير، محمود فايد، آخر المستجدات المتعلقة بالساحة السياسية، ودور مجلس الشيوخ فى إثراء الحياة البرلمانية والسياسية، وأيضًا للحديث عن ثورة الثلاثين من يونيو وما حققته الدولة المصرية من إنجازات فى المجالات المختلفة، ولطرح رؤية الحزب المستقبلية حول الانتخابات المحلية.

الربان عمر مختار صميد، هو رئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ، ويعد من القيادات الحزبية الداعمة للشباب، حيث أنه أكد فى أكثر من لقاء على أن مصر الحديثة لن يبنيها إلا سواعد أبنائها المخلصين، مطالبا الشباب بضرورة العمل الجاد لدفع عجلة الإنتاج وصولا للتقدم الاقتصادى الذى تسعى إليه القيادة السياسية .