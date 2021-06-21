«وصلة تقدير بنقل النواب»..«كامل الوزير أسطي في الشغلانة»..و«علاء عابد ده بونبوناية المجلس»«صور»

/636738/وصلة-تقدير-بنقل-النوابكامل-الوزير-أسطي-في-الشغلانةوعلاء-عابد-ده-بونبوناية-المجلسصور

شهد اجتماع لجنة النقل المواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، رئيس اللجنة، وصلة مدح وثناء وتقدير من النائب محمد الحسيني،وكيل لجنة الإدارة المحلية، جاء هذا خلال مناقشة اللجنة لطلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الحسيني بشأن توقف العمل بطريق الخدمة الموازي لطريق الدائري بنطاق حي بولاق الدكرور الحاجة إلى إنشاء منزل امام مستشفى بولاق الدكرور من المحور الجديد على ترعة الزمر القادم من روض الفرج، وكذلك إنشاء منزل على شارع السودان بجوار نادى الدقي القادم من المنيب الحاجة إلى إنشاء كوبرى مشاه بسلالم كهربائية بدلا من كوبرى بمفرس الذى تم إلغائه بسبب أعمال محور ترعة الزمر بمنطقة بولاق الدكرور.

وبدأ النائب محمد الحسيني وصلة التقدير بالنائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات في المجلس، مشيرًا إلى أنه منذ أن كان ضابطًا بالشرطة ويقدم حلولًا عملية للمشاكل. وقال النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية، : “علاء عابد ده بونبو ناية المجلس، برنس طول عمره، برنس في الأداء”، متابعًا: “من أيام ما كان رئيس مباحث بولاق الدكرور كان قيادة أمنية تدي حلول على الأرض”.

واستكمل وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان: “علاء عابد أخويا والأسطى بتاعي وبرنس المجلس من يومه، إحنا بيننا تفاصيل عمرها 25 سنة”، مردفًا: “أي مشكلة بتواجهني وأنا معاه باخد الحلول وأنا ماشي”.

وفى نفس السياق امتدح النائب محمد الحسيني وزير النقل الفريق كامل الوزير،مضيفا :«كامل الوزير عنده power، وخطر على الحكومة المصرية، فاهم ومتفاعل مع الناس، ابن جنيه، أنا قولت عليه كده من ساعة اختياره وزير للنقل والمواصلات، وعلي فكرة ( ابن جنيه) مش شتيمة».

وتضمنت وصلة التقدير من النائب محمد الحسينين وكيل لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، للفريق كامل الوزير :«لازم المسؤولين في الوزارة تستغلوا ده، ويتعلموا منه، ويدخلوا للاماكن الشعبية ويحلوا مشاكل الناس». وتابع :«كامل الوزير، وزير أسطي في الشغلانة، والمشروعات القومية في الوزارة خير دليل».