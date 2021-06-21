/636739/بأسعار-مخفضة-الداخلية-تطلق-المرحلة-18-من-مبادرة-كلنا-واحد-على-مستوى-الجمهورية

أطلقت وزارة الداخلية، فعاليات المرحلة الثامنة عشر من مبادرة (كلنا واحد)، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لتوفير كافة مستلزمات ومتطلبات المواطنين من «سلع غذائية "استراتيجية– أساسية"، سلع معمرة وأدوات منزلية– ملابس ومفروشات– مستلزمات طبية وقائية»، بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية 750 فرع لسلاسل تجارية

المبادرة تتواجد في 750 فرع لسلاسل تجارية

ويأتي ذلك تيسيراً على المواطنين، وذلك بعدد من فروع السلاسل التجارية الكبرى (خير زمان– هايبر وان– سبينيس- كارفور– أولاد رجب– العابد- عبدالله العثيم– الفرجانى– هايبر الشرق– خير بلدنا– إكسيبشن– الراية– المحلاوي- هايبر الشرقية– هايبر بلس وعيد لبيب– مول القاهرة- كازيون– أوسكار– أسواق فتح الله) تصل إلى أكثر من 750 فرع على مستوى الجمهورية ،وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة فى تلك المجالات للمشاركة فى المبادرة، و يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، للتخفيف عن المواطنين ورفع الغلاء عن كاهلهم.

و تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 30% إلى 50%، وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

المحافظات

كما تم التنسيق مع مسئولي عدد من الكيانات الصناعية والتجارية الكبرى والموردين وإنشاء 4 سرادقات بالميادين الرئيسية بمحافظات (القاهرة ، الجيزة ، القليوبية) لعرض وبيع منتجاتهم من السلع (الغذائية ، الصناعية ) ، وبعض مستلزمات البيت المصري خاصة محلية الصنع، وذلك بأسعار مخفضة أقل من مثيلاتها بالأسواق وبنسب تخفيض تتراوح ما بين 25% إلى 60%، إلى جانب التنسيق مع مسؤولي عدد من الشركات لإقامة معرض ثابت لمنتجات تلك الشركات بساحة مجاورة لقاعة المؤتمرات التابعة لهيئة إستاد القاهرة الدولي وذلك خلال فترة المبادرة .

وتواصل وزارة الداخلية جهودها بناء على تعليمات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، لاستكمال مسيرة العطاء للوطن والمواطنين.