/636740/الأهلي-يعلن-مفاجأة-بخصوص-تذاكر-مباراة-الترجي-تفاصيل

يستعد النادي الأهلي لمباراته المقبلة أمام نظيرة الترجي التونسي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، يوم 26 الجاري، ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويرصيد دوت الخليج تفاصيل طرح ذاكر المباراة:

فيما بشكل رسمي سيتم طرح تذاكر مباراة الأهلي والترجي للبيع عبر تطبيق تذكرت، ولن يسمح لأى مشجع دخول الملعب إلا وفق الإجراءات الاحترازية لوزارة الصحة ومنها الشهادة الخاصة بإثبات التطعيم ضد كورونا أو تحليل PCR قبل المباراة بـ48 ساعة.

بعد الدخول سيتم إلزام الحاضرين بالتباعد الاجتماعي وسيكون هناك مسافات ومقاعد فارغة بين المتفرجين وأيضا إلزامية ارتداء الكمامة.

الأهلي والترجي التونسي

ومن ناحيه اخري حقق النادي الأهلي الفوز علي نظيرة الترجي التونسي في مباراة الذهاب بنتيجة هدف دون رد احرزه محمد شريف لاعب الفريق، واحرز الهدف محمد شريف مهاجم الشياطين الحمر، بينما يأمل في تحقيق الفوز المباراة المقبلة وحسم الصعودة للدور النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

موسيماني

وكان بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، قد قرر إقامة معسكر مغلق للفريق لمدة ٤٨ ساعة للحفاظ على حالة التركيز لدى اللاعبين، في إطار الاستعداد الخاص بمباراة الإياب أمام الترجي، في الدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها بالقاهرة يوم السبت المقبل.

وحصل لاعبو الأهلي، بقرار من بيتسو موسيماني على راحة سلبية من التدريبات الجماعية لمدة ٤٨ ساعة، وذلك لتخفيف الحمل التدريبي على اللاعبين، ومنحهم فرصة لالتقاط الأنفاس، عقب خوض مباراة الذهاب أمام الترجي التونسي، التي أقيمت أمس السبت في تونس.

وحقق النادي الأهلي فوز هام على حساب الترجي التونسي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب حمادة العقربي برادس في إطار ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ، في المواجهة التي انطلقت في تمام السابعة مساء بعد تأخيرها لمدة ساعة بسبب احداث الشغب من جانب جمهور النادي التونسي.

وقال بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، إن شخصية لاعبي الأهلي كانت حاضرة في ‏مباراة أمس أمام الترجي، وظهرت خبراتهم طوال أحداث اللقاء، ونجحوا في تحقيق الفوز ‏وإسعاد جماهيرهم.

وجاء تشكيل الأهلي الذي خاض اللقاء كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول – أيمن أشرف – بدر بانون – أكرم توفيق.

خط الوسط: أليو ديانج – حمدي فتحي – عمرو السولية – طاهر محمد طاهر – صلاح محسن.

خط الهجوم: محمد شريف.