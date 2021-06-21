/636741/عبدالناصر-زيدان-يكشف-كواليس-تعامل-الشرطة-التونسية-مع-جماهير-الترجي-أمام-الأهلي

أكد الإعلامي عبدالناصر زيدان، المشرف العام على قسم الرياضة بموقع دوت الخليج، أن الأهلي فريق كبير ويستطيع حسم التأهل ، وكاشفا عن موقف الشرطة التونسية في التعامل مع الجماهير خلال مباراة الترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال عبدالناصر زيدان، خلال استضافته ببرنامج «سويعة سبورت»، على قناة حنبعل التونسية، ردا على إمكانية عودة الترجي التونسي : " الأهلي لا يعرف المستحيل مع الكرة ، ودائما صاحب مرتبة كبيرة وقادر على حسم التأهل".

ويستعرض دوت الخليج أبرز تصريحات عبد الناصر زيدان في اللقاء.

وزاد عبدالناصر زيدان:" أخترت لقطة جماهير الترجي و كرم التوانسة لقطة حلقة اليوم ، وسبب الاختيار هذا هو نابع من لقطات وعظمة الترجي التونسي ، لأنه من أكبر الأندية غي إفريفيا والعرب".

الشرطة التونيسية مع جمهور الترجي

وتابع عبدالناصر: " الشرطة التونسية لم تخطئ في حق الجماهير التونسية لكنه تعامل بشكل جيد مع الوضع الراهن ، ومارايته في ستاد رادس هي رسالة كبيرة تدل على كرم التوانسة".

وواصل عبدالناصر :" لكن هناك البعض من جماهير الترجي غير مسئولة، لكن الشرطة تعاملت بشكل جيد".

الإعلامي المصري مع الجمهور

وأضاف : " الإعلام المصري لا يقوم بتهويل الأمور في أمر اختناق لاعبي الفريقين ، وأنا رأيت ذلك بأم عيني ، والقنابل المسيلة للدموع انتشرت في الملعب بكثرة ، لكن كان هناك تعامل جيد من الشرطة وقوات الأمن بتونس".

واستكمل : " نحن لا نقوم بإخفاء بعض الأمور مثلما يروج البعض ، وهذا يتضح من واقعة الإفريقي التونسي أمام الزمالك ، لكننا نصور الأمور كما تظهر".

ويحل زيدان ضيفا في برنامج «سويعة سبورت»، الذي يقدمه الإعلامي شاكر كنزالي، في الخامسة بتوقيت تونس، السادسة بتوقيت القاهرة .

تردد قناة حنبعل

ويذاع البرنامج على قناة حنبعل، تردد 11657 عمودي .

ونجح موقع نحيا مصر في لفت انتباه أنظار الجماهير التونسية خلال تغطية أحداث مباراة الأهلي والترجي، وانفراده بالعديد من التقارير والأخبار الخاصة من داخل بعثة الفريقين، بجانب المقابلات الحصرية التي أجراها عبدالناصر زيدان مع نجوم الكرة التونسيةوعلى رأسهم نبيل معلول المدير الفني السابق للترجي .

وأثارت تغطية دوت الخليج لمواجهة الأهلي والترجي في استاد حمادي العقربي، ردود أفعال واسعة في الشارع الرياضي التونسي، خاصة بعد الأحداث التي شهدتها المباراة، ونجاح الأهلي في تحقيق الفوز خارج ملعبه، الأمر الذي زاد من صعوبة موقف بطل تونس في البطولة .