آخر تطورات صندوق دوت الخليج 21-6-2021

صندوق دوت الخليج ، العديد من المشاريع التنموية والقومية التى ينفذها الصندوق خلال الفترة الحالية، خاصة ما يتعلق بهذه التى من شأنها أن تقدم دعم للدولة المصرية، ونرصد فى التقرير التالى أهم وأبرز تلك الانشاءات، وإليكم التفاصيل:-

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما جاء بشأن المشاريع والملفات التى يقوم بها صندوق دوت الخليج، وإليكم التفاصيل:-

صندوق دوت الخليج.. قاطرة تنمية لا تتوقف

صندوق دوت الخليج، لا يكف عن تقديم الخدمات والمبادرات التى من شأنها تقديم العون للدولة المصرية، فهو يُعد الداعم والمساند الأكبر للمواطنين الأكثر احتياجًا، وبرز ذلك خلال الأزمات التى أثرت على الدولة المصرية، خاصة ما يتعلق بملف السيول التى ضربت صعيد مصر، وأيضًا خلال انخفاض نسبة التشغيل التى أثرت على قطاعات ممتدة من المواطنين جراء انتشار فيروس كورونا المستجد.

آخر مستجدات صندوق دوت الخليج

لصندوق دوت الخليج، الكثير من المبادرات التى قدمها والتى حققت نجاحًا لافتًا خلال الفترة الماضية، خاصة مبادرة «دكان الفرحة» التى ساهمت فى إعانة أكثر من 2000 فتاة يتيمة، حيث تم تجهيزهم بكافة المستلزمات والأجهزة الكهربائية والمنزلية وغيرها من الأمور.

تأسيس صندوق دوت الخليج.. وكيفية التواصل مع المسئولين

صندوق دوت الخليج، تأسس عام 2014 بمبادرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتى حازت على قبول واسع من المصريين، حتى أن الكثير من رجال الأعمال سارعوا فى تقديم تبرع لصالح الصندوق، وأبرزهم رجل الأعمال المصري رامي لكح، وأيضًا الهيئة العامة لقناة السويس.

صندوق دوت الخليج، قدم العديد من القوافل الغذائية والطبية الموجهة إلى فلسطين، خاصة بعد الاعتداءات الصهيونية المتكررة التى نالت من الكثير من المباني والمنشآت فى القطاع، خاصة المباني والمؤسسات الصناعية، فى استهداف حقيقي لعمق الدولة الفلسطينية.

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يمكن التبرع لصندوق دوت الخليج، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني واتباع الخطوات اللازمة كما يمكن التواصل مع المسئولين فى الصندوق من خلال الأرقام المتاحة فى الموقع الإلكتروني، وذلك بالبحث على محرك البحث جوجل، ولدى صندوق دوت الخليج، العديد من الشباب المتطوعين الذين يساهمون فى كل أنشطة وخدمات الصندوق خلال فترات متقاطعة.