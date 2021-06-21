/636744/هدايا-وفيلا-بـ3-ملايين-جنيه-زوج-في-دعوى-نشوز-ضد-زوجته-في-الجيزة

رفع زوج دعوى نشوز، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، طالب فيها بإثبات خروج زوجته عن طاعته، وسلبه مسكن الحاضنة فيلا في الشيخ زايد ، وبعد15عام من زواجهما، أنفق فيها الزوج ما يتجاوز مبلغ ثلاث ملايين وفقا لمستندات قدمها للمحكمة على مشروع خاص بالملابس أقامه لزوجته.

دوت الخليج ترصد في السطور التالية تفاصيل رفع زوج دعوى نشةز أمام محكمة الأسرة بالجيزة

قال الزوج أمام محكمة الاسرة بالجيزة:" لم أقصر معها خلال سنوات زواجنا، اشتريت لها فيلا في الشيخ زايد، وفقا لطلبات أسرتها، وسيارة خاصة وتوفير سائق لها خاص، والكثير من الهدايا التي تتعدي قيمتها مليون و500 ألف وفقا للفواتير التي أرفقتها بأوراق الدعوي، لأفاجئ بـإقامتها دعوي خلع".

اتهامات كاذبه

وأكمل الزوج أمام محكمة الأسرة بالجيزة:"حاصرتني زوجتي بالاتهامات الكاذبة طوال فترة زواجنا، بسبب غيرتها الشديده، فكانت دائمة الغضب وترك المنزل ومساومتي على الأولاد، لأضطر للخضوع لها والموافقة على الرجوع وتلبية طلباتها، وتسديد ديونها، وبالرغم من ذلك واصلت إهانتي".

13 دعوي

وأضاف الزوج:"زوجتي بسبب عنادها، عذبتني ودفعتني للوقوف أمام المحاكم بسبب ملاحقتي بأكثر من 13 دعوي ما بين الحبس والنفقات والتبديد، حتى كرهت الحياة الزوجية بسبب جنونها الذي لا يتوصف، ولكنى لم أستطع تطليقها بسبب خوفي على حرماني من رؤية أولادي، وقائمة المنقولات والمؤخر التى تبتزني بهم، فزوجتي متسلطة جعلتني أدفع ضريبة الارتباط بها وعرضتني للإساءة والإهانات، حتي فاض بى الكيل وطلبت الانفصال بالمعروف ولكنها أصبحت تهددني بالحبس".