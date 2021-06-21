ترسيخ قيم المواطنة ودعم الهوية المصرية.. أهداف على أجندة لجنة الثقافة بتنسيقية الشباب «صور»

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عقدت لجنة الثقافة والإبداع بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اجتماعها الأول لشهر يونيو بتشكيلها الجديد، ورحب أمين سر اللجنة أحمد مبارك بالأعضاء الجدد وعرض النتائج التي حققتها خلال الفترة الماضية متضمنة ما تم الانتهاء منه، والأهداف المستقبلية التي تسعى لها.

دوت الخليج يرصد أولي اجتماعات لجنة الثقافة بتنسيقية الشباب

وجرى خلال اللقاء مناقشة رؤية اللجنة التي تركز على دعم وإثراء الحياة الثقافية في المجتمع المصري، وترسيخ قيم المواطنة والهوية المصرية بين الشباب، ودعم نشر الفكر الحداثي والتنويري مع الحفاظ على التراث المصري.

واتفق الحاضرون على ترجمة تلك الرؤى إلى مهام وخطط عمل من خلال إعداد أوراق السياسات المطلوبة لدعم تطوير مؤسسات الدولة الثقافية، أو تنظيم الفعاليات والمبادرات المطلوبة لتحقيق تلك الرؤية، بالإضافة إلى التعاون مع مؤسسات الدولة الثقافية ومؤسسات المجتمع المدني والمراكز الإبداعية لاقتراح التشريعات ومشروعات القوانين اللازمة وإيجاد آليات لدعم وحماية التراث، و تغذية وسائل الإعلام بإسهامات ومنتجات ثقافية لرفع الوعي بالفكر التنويري والقيم والتذوق الفني.

وفي نهاية الاجتماع، احتفل أعضاء اللجنة بمرور ثلاث سنوات على ميلاد كيان تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حيث أعرب جميع الأعضاء عن سعادتهم بانتمائهم للكيان، كما وعدوا ببذل كافة الجهود في سبيل استمرار نجاحه العظيم.