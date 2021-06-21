/636746/فريدي-البياضي وزير-الدفاع-أكد-استمرار-القوات-المسلحة-في-الخدمات-المباشرة-للمدنيين
صرح النائب فريدي البياضي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، أن لقاء وفد من لجنة الدفاع و الأمن القومي بمجلس النواب، اليوم الإثنين، مع الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع و الإنتاج الحربي، كان في جو من المودة و المصارحة ، مشيرا إلى أنه استمر أكثر من ساعتين تحاور فيها النواب مع وزير الدفاع في عديد من الأمور الحيوية و في الخدمات التي تقوم بها القوات المسلحة للمواطنين.
دوت الخليج يرصد لقاء وفد من لجنة الدفاع و الأمن القومي مع وزير الدفاع و الإنتاج الحربي
وأضاف "البياضي" أن وزير الدفاع أكد استمرار القوات المسلحة في الخدمات المباشرة للمدنيين سواء في مجال الصحة أو في مجال الصناعات أو الأمن الغذائي .
جدير بالذكر أن وفد من لجنة الدفاع و الأمن القومي بمجلس النواب، اليوم الإثنين، مع الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع و الإنتاج الحربي، حيث تناول اللقاء مناقشة الأوضاع الحالية والتهديدات التى تواجه الأمن القومى المصرى فى ظل الظروف الدولية والإقليمية المحيطة .
من جانبهم أشاد أعضاء اللجنة بالجهود التى تبذلها القوات المسلحة فى حماية ركائز الأمن القومى المصرى وتأمين كافة الإتجاهات والحفاظ على أعلى معدلات القدرة والجاهزية ، وتأمين الجبهة الداخلية والتصدى للمخاطر والتهديدات التى تستهدف أمن الوطن وإستقراره، وذلك بحضور عدد من كبار قادة القوات المسلحة .
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