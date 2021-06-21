تمهيدًا لبرتوكول مرتقب.. وفد من حماة الوطن يلتقى وزير الشباب والرياضة

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم الإثنين، طارق نصير الأمين العام لحزب حماة الوطن، والدكتور أحمد العطيفى أمين عام التنظيم بالحزب، والدكتور عمرو صدقى رئيس لجنة السياحة بالحزب، والدكتور عمرو سليمان المتحدث الرسمى للحزب، والمهندس كريم إمام أمين مساعد أمانة العاصمة الإدارية بالحزب، وهدى سعد رئيس قطاع مكتب أمين عام الحزب، وذلك وفقًا لتوجيهات جلال الهريدى رئيس الحزب، وأسامة الجندى النائب الأول لرئيس الحزب.





وأقيم اللقاء بحضور المستشار طارق أبو زيد والمستشار محمد دياب، المستشارين القانونيين للوزير، وذلك لمناقشة أوجه التعاون فى العديد من البرامج والأنشطة التى تخدم الشباب. وعقد اللقاء تمهيدًا لتوقيع بروتوكول مشترك فى إطار اهتمام ورؤية القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتمكين الشباب سياسيًا واقتصاديًا والتى يتبناها الحزب خلال الفترة القادمة. وأكد طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن، أنه سوف يتم توقيع بروتوكول تعاون بين الحزب ووزارة الشباب والرياضة، الهدف منه هو توعوى تثقيفى وليس سياسى، من خلال تقديم نموذج مختلف يرقى طموحات الشباب المصرى الذين هم عماد وقوام أى أمة ناجحة. وأوضح أن بروتوكول التعاون يرتكز على العمل المشترك فى عدة مجالات أهمها تنظيم الفاعليات المشتركة التى تتفق مع ما يريد عمل كل منهما مثل عقد المؤتمرات التدريبية الخاصة بتأهيل الشباب لسوق العمل، والتدريب الفنى والصناعى والتقنى، وتدريب وتأهيل المرأة المعيلة، وتسويق منتجات الأسر المنتجة، وإقامة المعارض الثقافية والفنية والرياضية والحلقات النقاشية التى تعزز من بناء الإنسان، بالإضافة إلى تنظيم المسابقات البحثية التى تستهدف تنمية الوعى المجتمعى والتعاون المشترك فى كل المبادرات للتصدى لمروجى الشائعات بين المواطنين، وسيتم العمل على دعم المبادرات الشبابية الخدمية التطوعية فى كافة محافظات الجمهورية. وتقوم وزارة الشباب والرياضة بتوفير الأماكن المناسبة داخل الأندية الرياضية ومراكز الشباب، وذلك لإقامة الاحتفالات واللقاءات الخاصة بالبرامج المشتركة، وترشيح شباب من الحزب للمشاركة فى البرامج والأحداث التطوعية الشبابية داخل مصر وخارجها، والمساهمة فى ترشيح شباب الحزب فى أنشطة أى برنامج يتم تنفيذه فى مختلف المحافظات فى المعسكرات الصيفية الشبابية.

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