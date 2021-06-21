فيديو- شكرا مصر الجمال.. رسائل وزراء الإعلام العرب من متحف الحضارة

جدة - نرمين السيد - عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مؤتمرا بالمتحف القومى للحضارة المصرية، تحت عنوان "مصر عادت شمسك الذهب" حضره كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ووزراء الإعلام العرب.





ورحب كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بوزراء الإعلام العرب المشاركين فى اجتماعات الجامعة العربية، متمنيا أن تكون هذه الاجتماعات تمهيدًا لعودة الروح والعمل العربى المشترك.

وأضاف عبدالصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة: "بنرحب بجميع الضيوف وأهلا بكم فى بلدكم الثانى".

فى حين قال حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام: "بنرحب بيكم واتشرفنا".

فى حين شكر السفير أحمد رشيد الخطابى الأمين العام المساعد لجامعة العربية، على القائمين على مؤتمر "مصر عادت شمسك الذهب"، مؤكدًا حرص مصر على دفع العمل العربى المشترك وتعزيز روابط الأخوة.

وعلقت منال عبدالصمد وزيرة الإعلام اللبنانية، قائلة: "جئت من قلب بيروت الموجوع لأنضم إلى الأخوة الأشقاء وأحصل على الدعم المعنوى لأننا نكبر بهذا التعامل والتكامل وعلى أمل التعاون المثمر".

وهنأ ماجد عبدالله القصبى وزير التجارة والإعلام السعودى، مصر على متحف الحضارات قائلا: "كلمة حق أقول أهنئ مصر بهذا الإنجاز، اللى شوفته أبهرت به وجميل".

وقال مجاهد أبوالهيل، رئيس المكتب التنفيذى لمجلس وزراء العرب بدولة العراق: "شكرا لمصر الجمال والنيل، شكرا جزيلا لكم".

وعلق عبدالرحمن المطيرى وزير الإعلام والثقافة الكويتى: "شوفنا حفل الافتتاح وانبهرنا من خلال هذا الحفل المميز فى جمهورية مصر العربية الشقيقة، دائما عودونا بالتميز وتقديم الأفضل واليوم سعدنا لما شوفنا المتحف، مصر هى التاريخ والفن والإعلام".