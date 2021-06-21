/636742/عبدالناصر-زيدان-خوف-مدرب-الترجي-أضعف-لاعبيه-أمام-الأهلي

كشف الإعلامي عبد الناصر زيدان عن قوة الكرة التونيسية، وما ينقصها في الوقت الحالي، وعن تعامل الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني االمدير الفني للنادي الأهلي في مباراة الفريق والترجي التونسي في أول أمس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي انتهت بنتيجة هدف دون رد لصالح المارد الأحمر، ويستعرض دوت الخليج أبرز تصريحات زيدان في اللقاء.

وقال عبدالناصر : " الترجي أسم كبير وهناك بعض اللاعبين تيشرت النادي التونسي أكبر منهم ، ولابد من إدارة النادي التونسي مراعاة ذلك في الانتدابات القادمة".

وتابع عبدالناصر :" موسيماني كان ذكيا في المباراة وقبل المواجهة ، وهذا عكس معين الشعلاني المدير الفني للترجي الذي ظهر بالخوف في المؤتمر الصحفي بالإضافة لسامح الدرابلي قائد الفريق التونسي".

الكرة التونيسية تحتاج مهاجمين

وواصل : " الكرة التونسية في حاجة لمهاجمين من طراز جديد، الترجي أيضا بلا مهاجم ويحتاج مهاجم جديد لأنهم الأن يمرون بنفس الفترة التي مر بها المنتخب المصري بعد اعتزال الجيل الذهبي للمنتخب المصري".

وأضاف : " السيد حمدي المؤدب شخص يعمل من أجل الترجي ، وسبق وصرح لـ دوت الخليج أنه مستعد لبيع كل ممتلكاته من أجل النادي التونسي ".

البدري مع الأهلي

وأستكمل : " تغيير البدري لم يكن موفقا عندما تم تغيره في مباراة الأهلي ، وساعد النادي الأحمر في تسيد المباراة، الأمر الذي جعل المارد الأحمر يحرز رقم قياسي في المواجهة بـ 40 تمريرة".

ويحل زيدان ضيفا في برنامج «سويعة سبورت»، الذي يقدمه الإعلامي شاكر كنزالي، في الخامسة بتوقيت تونس، السادسة بتوقيت القاهرة .

تردد قناة حنبعل

ويذاع البرنامج على قناة حنبعل، تردد 11657 عمودي .

ونجح موقع دوت الخليج في لفت انتباه أنظار الجماهير التونسية خلال تغطية أحداث مباراة الأهلي والترجي، وانفراده بالعديد من التقارير والأخبار الخاصة من داخل بعثة الفريقين، بجانب المقابلات الحصرية التي أجراها عبدالناصر زيدان مع نجوم الكرة التونسيةوعلى رأسهم نبيل معلول المدير الفني السابق للترجي .

وأثارت تغطية دوت الخليج لمواجهة الأهلي والترجي في استاد حمادي العقربي، ردود أفعال واسعة في الشارع الرياضي التونسي، خاصة بعد الأحداث التي شهدتها المباراة، ونجاح الأهلي في تحقيق الفوز خارج ملعبه، الأمر الذي زاد من صعوبة موقف بطل تونس في البطولة .