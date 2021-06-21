/636747/تفاصيل-وتطورات-حالة-لاعب-منتخب-الشباب-بعد-إصابته-في-افتتاح-كأس-العرب

أجرى صلاح باشا لاعب المنتخب الوطني للشباب وأودينيزي الإيطالي عملية جراحية بمعرفة الدكتور أشرف محرم، حيث كان قد أصيب بكسر في الترقوة خلال مباراة مصر مع النيجر أمس في افتتاح كأس العرب للشباب.

ويرصيد دوت الخليج تفاصيل إصابة اللاعب:

ونقل على أثرها من الملعب إلى المستشفى مباشرة، فيما حرص أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ومحمود جابر المدير الفني للفريق على زيارة اللاعب في المستشفى وتقديم الشكر للطاقم الطبي بقيادة الدكتور أشرف محرم، ووجه رئيس الاتحاد المصري على تقديم كل المساعدة للاعب والتواصل مع ناديه .

حقق الفوز منتخب الشباب في أولي مبارياته ببطولة العربية "كأس العرب"، وذلك ضمن منافسات النسخة السابعة من البطولة والتي تقام فعاليتها من 20 يونيو إلى 6 يوليو القادم، ضمن لقاء الافتتاح الذي أقيم اليوم على استاد القاهرة ، ضمن المجموعة الأولى التي تضم مع منتخب مصر والنيجر منتخبي الجزائر وموريتانيا.

وكانت أحداث الشوط الأول شهدت سيطرة من جانب منتخب الشباب، حيث سجل الهدف الأول مدافع المنتخب عبد الرحمان السيد من كرة عرضية مرفوعة داخل منطقة جزاء منتخب النيجر ، يخرج حارس المرمى بالخطأ لتصل الكرة على رأس مدافع النيجر واللاعب عبدالرحمن مدافع منتخب مصر وتصل الكرة على رأس عبدا الرحمن ،وتدخل مرمى النيجر معلنة عن الهدف الأول لصالح منتخب مصر للشباب.

فيما حاول منتخب النيجر في الشوط الثاني معادلة النتيجة ، وشن عدة هجمات على مرمى منتخب مصر، وانتهت المباراة بنتيجة هدفين دون رد.

أحمد مجاهد

أكد أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم عن ترحيب الاتحاد المصري بالتجمع العربي الكبير في القاهرة من خلال بطولة كأس العرب للشباب التي تنطلق غداً ، مشيراً إلى أن البطولة تعد فرصة كبيرة للمنتخب الوطني للشباب الذي تم تكوينه مؤخرا من مواليد 2003 ، كما تعد المحطة الأولى في خطة إعداد الفريق وصولاً إلى كأس الأمم الأفريقية للشباب التي تنظمها مصر بعد أقل من سنتين وهي في الوقت نفسه المؤهلة لنهائيات كأس العالم للشباب المقرر اقامتها في إندونيسيا 2023.

منتخب الشباب

وبدأ منتخب مصر للشباب مواليد 2003 ، المباراة بتشكيل يضم كلا من: أحمد نادر السيد حارس مرمى، وعبد الرحمن صميدة وطارق أمين وعيد الرحمن ابو حمدة وكريم حسن واحمد زكي ومحمد عبد النبي وماجد عبد الرحمن واحمد عبد الحميد وخالد عوض وبلال عبد الجليل.