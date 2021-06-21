وفاة والدة وزير شئون المجالس النيابية ..نعي من مجلسي النواب والشيوخ ..ومشاركة برلمانية وحكومية بتشيع الجنازة «صور وفيديو»

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شيعت اليوم جنازة والدة المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية،من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس،لمثواها الأخير، والتي وافتها المنية صباح اليوم الإثنين.

دوت الخليج يرصد كواليس تشييع جثمان والدة المستشار علاء الدين فؤاد

هذا وحضر مراسم تشييع الجنازة من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، عددا من القيادات التنفيذية والتشريعية ورموز الدولة، بينهم المستشار عمر مروان، وزير العدل، وعصام الجزار، وزير الإسكان، ومحمد سعفان، وزير القوى العاملة وزعيم الأغلبية النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، النائب أشرف رشاد الشريف، ومساعد وزير الدفاع اللواء ممدوح شاهين، ووكيل مجلس النواب، المستشار أحمد سعد الدين، والمستشار محمود عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ، والنائب مصطفي بكري، والمهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان، والدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب.

نواب تنسيقية شباب الاحزاب

كما شارك النائب محمد السباعي، والنائب أكمل نجاتي، أعضاء مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، فى تشييع جثمان والدة المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، والتي وافتها المنيه صباح اليوم الاثنين،كما ستشيع الجنازة من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع.

مشاركة عدد من القيادات التنفيذية والتشريعية

كما شارك أيضا اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والنائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، واللواء محمد رستم، مدير مكتب رئيس مجلس الشيوخ، وعدد كبير من رؤساء لجان البرلمان ونواب مجلسي النواب والشيوخ وممثلي الحكومة.

نعي والدة وزير شئون المجالس النيابية

كما نعي المستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، والوكيلين والأمين العام، والدة المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية ، كما أرسل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، والوكيلين واىلأمين العام، برقية عزاء للمستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية يشاطره فيها الأحزان في وفاة السيدة الفاضلة والدته داعياً الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.

كما نعي المهندس اشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، زعيم الأغلبية، النائب الأول لرئيس الحزب، والدة المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية،وعددا من اعضاء مجلس النواب منهم النائبة دينا الهلالي ، والنائب محمد الحسيني ، والنائب محمد السلاب .