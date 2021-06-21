/636750/عضو-اللجنة-المؤقتة-للزمالك-غرامة-بوطيب-وصلت-لثلاثة-ملايين-يورو

أعلن عمرو أدهم عضو اللجنة المؤقته التى تدير الزمالك ، عن أن الغرامة المالية الخاصة بالمغربى خالد بوطيب لاعب الفريق الذى رحل بعد قرار مجلس إدارة النادى السابق وصلت إلى ثلاثة ملايين يورو لأن اللاعب حصل على حكم بالحصول على قيمة عقده كاملا ، وذلك لأن إدارة الزمالك فسخت العقد من طرف واحد .

ويرصيد دوت الخليج الحكم في تخفيض المبلغ:

وتابع قائلاً:” أن النادى طعن على الحكم ويأمل فى تخفيض المبلغ لأن الغرامة باهظة للغاية وتقدم اللاعب بشكوى ضد الزمالك بالمحكمة الرياضية بالإتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا بسبب فسخ عقده دون الحصول على موافقته فضلا عن عدم حصوله على حقوقه المالية لأكثر من خمسة أشهر كارتيرون يدرب لاعبى الزمالك على تسديد ضربات الجزاء الترجيحية خوفا من اللجوء لها خلال مواجهة الفريق أمام المقاصة غدا بدور الثمانية من بطولة كأس مصر.

ويستعد فريق الزمالك لمباراته غداً الثلاثاء أمام فريق مصر المقاصة، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات ربع نهائي كأس مصر.

قائمة الفريق

وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون 22 لاعبا بقائمة المباراة وهم:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش ومحمد عواد

خط الدفاع: محمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد السلام ومحمد عبد الشافي وأحمد فتوح وحمزة المثلوثي وحازم إمام

خط الوسط: طارق حامد وإمام عاشور ومحمد أشرف روقا ومحمود عبد العزيز وإسلام جابر ويوسف أوباما وأحمد سيد “زيزو” ومحمود عبد الرازق “شيكابالا” وأشرف بن شرقي وحسام أشرف

خط الهجوم: سيف الجزيري ومروان حمدي.

لفارس الأبيض يدخل هذه المباراة وهو في أفضل أحواله بعد الفوز على أسوان في الدوري المصري ومواصلة صدارة ترتيب الدوري المصري.

مصر المقاصة

مباريات الزمالك والمقاصة دائماً ما تحظى بالإثارة على مختلف الأصعدة، لذلك فالمنتظر كثير جداً من أحداث تلك المباراة خصوصاً مع ندية بطولة الكأس.

كاريترون

وجاء قرار كارتيرون بتواجد محمود علاء على مقاعد البدلاء أمام أسوان للرؤية الفنية لعودة اللاعب من إصابة لذا فضل البدء بمحمود الونش وإلى جواره محمد عبد الغنى والذى احتفل بزفافه، وذلك بعدما انتهى اللاعب من المشاركة أساسي مع الأبيض فى مباراته مع أسوان.