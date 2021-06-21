/636751/يورو-2020-لفتة-إنسانية-من-المنتخب-الهولندي-أمام-مقدونيا-الشمالية

شهد بداية مباراة منتخب هولندا ومنتخب شمال مقدونيا لفتة طيبة داخل المستطيل الأخضر، حرص المنتخب الهولندى بقيادة قائد المنتخب الوطني جورجينيو فينالدوم على تكريم المهاجم المخضرم جوران بانديف، قائد منتخب مقدونيا الشمالية، الذى يخوض المباراة الدولية الأخيرة فى مسيرته الكروية، وذلك قبل انطلاق المواجهة التى تجمع المنتخبين حاليا على ملعب "يوهان كرويف أرينا" فى العاصمة أمستردام، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثالثة من دور المجموعات بالنسخة الحالية من بطولة كأس الأمم الأوروبية، ويستعرض دوت الخليج أحداث المشهد بين المنتخبين.

وأهدى جورجينيو فينالدوم قائد المنتخب الهولندى قميص "الطواحين" ويحمل اسم بانديف ورقم 122 فى إشارة إلى المباراة الدولية التى تحمل نفس الرقم والأخيرة لأسطورة مقدونيا الشمالية.

وأصبح جوران بانديف ثانى أكبر الهدافين فى تاريخ بطولة كأس الأمم الأوروبية بتسجيل هدف التعادل أمام النمسا، وسجل بانديف، لاعب جنوى الإيطالي، على ملعب بوخارست الوطني بعمر37 عاما و321 يوما.

أرقام جوردان بانديف

ويعد النمساوي إيفيكا فاستيك لاعب كرة القدم الوحيد على مدار التاريخ الذي تجاوزه، والذي سجل أمام بولندا فى 12 من يونيو عام 2008 بـ38 عاما و257 يوما.

وتشرف بانديف، الذي يعد رمزا لكرة القدم في بلاده، بافتتاح سجل مقدونيا الشمالية في بطولة دولية كبرى، امام منتخب النمسا في لقاء الجولة الأولى من المجموعة الثالثة من بطولة يورو 2020.

تشكيل مقدونيا الشمالية:

في حاراسة المرمى: ستول ديميتريفسكي .

خط الدفاع: ستيفان ريستوفسكي - داركو فيلكوفسكي - فيسار موسليو - أليكساندر تراجكوفسكي .

وسط الملعب: أريان أديمي - إزجيان أليوسكي - إنيس باردي - إيفان تريكوفسكي .

خط الهجوم: جوران بانديف - إليف إلماس .

وأعلن الهولندي فرانك دي بور المدير الفني لمنتخب طواحين هولندا، عن التشكيل الرسمي لنمنتخب بلاده أمام منتخب شمال مقدونيا.

تشكيل هولندا أمام مقدونيا:

في حاراسة المرمى: مارتن ستيكيلينبرج .

خط الدفاع: ماتياس دي ليخت - ستيفان دي فري - دالي بليند .

خط وسط الملعب: دينزل دومفريس - باتريك فان آنهولت - فرينكي دي يونج - ريان جرافنبرش - جورجينيو فينالدوم .

خط الهجوم: ممفيس ديباي - دونيل مالين .

موقف المنتخبين في المجموعة

ويدخل منتخب مقدونيا الشمالية المباراة في محاولة تحقيق الفوز على متصدر المجموعة الثالثة من بطولة أمم أوروبا 2020، ومحاولة حصد ثلاث نقاط من المجموعة، قبل الخروج من البطولة بدون أي نقاط .