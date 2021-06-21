نادي الرجاء المغربي في بياناً رسمياً ينفي جميع الشائعات حول انتقال لاعبين الفريق

/636752/نادي-الرجاء-المغربي-في-بيانا-رسميا-ينفي-جميع-الشائعات-حول-انتقال-لاعبين-الفريق

أعلن نادي الرجاء المغربي عن نفي جميع الشائعات التي تزعم وجود مفاوضات بشأن انتقال لاعبين من الفريق الأول، وذلك وذلك بعد تصريحات سفيان رحمي لاعب الفريق حول اقترابه إلي الأنضمام للنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

ويرصيد دوت الخليج بيان الرجاء البيضاوي:

وأختتم البيان قائلاً:”يؤكد نادي الرجاء المغربي تركيزة الكامل حالياً علي الاستحقاقات الهامة للفريق، والمنافسة بتظافر جهود جميع مكونات النادي”.

سفيان رحيمي

ومن ناحيه اخري نشر سفيان رحيمي لاعب الرجاء المغربي، عبر حسابة الشخصي “إنستجرام” ينفي انه لم يجري اي لقاءات صحافية تؤكدا علي اقترابه للإنضمام للنادي الأهلي”.

وكتب رحيمي:” أنفي نفياً قاطعاً كل مانسب إلي بعد لقاء أمس، وأؤكد أنني لم أحادث أي صحفي بعد المقابلة، كما أغتنم الفرصة لتكذيب كل ما أشيع في الأسابيع الماضية حول مستقبلي”.

وتابع:” أنا لاعب الرجاء الرياضي، واقدر القميص الذي أحمله، والجماهير الرجاوية علي مساندتها، وأؤكد علي كل تركيزي منصب علي الأستحقاقات المقبلة ديما رجاء.

موعد المباراة

يستعد النادي الأهلي لمباراته المقبلة أمام نظيرة الترجي التونسي، والتي من المقرر إقامتها يوم 26 المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات إياب دور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

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والجدير بالذكر ان حقق النادي الأهلي الفوز علي نظيرة الترجي التونسي في مباراة الذهاب بنتيجة هدف دون رد احرزه محمد شريف لاعب الفريق.

موسيماني

وكان بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، قد قرر إقامة معسكر مغلق للفريق لمدة ٤٨ ساعة للحفاظ على حالة التركيز لدى اللاعبين، في إطار الاستعداد الخاص بمباراة الإياب أمام الترجي، في الدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها بالقاهرة يوم السبت المقبل.

وحصل لاعبو الأهلي، بقرار من بيتسو موسيماني على راحة سلبية من التدريبات الجماعية لمدة ٤٨ ساعة، وذلك لتخفيف الحمل التدريبي على اللاعبين، ومنحهم فرصة لالتقاط الأنفاس، عقب خوض مباراة الذهاب أمام الترجي التونسي، التي أقيمت أمس السبت في تونس.

وحقق النادي الأهلي فوز هام على حساب الترجي التونسي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب حمادة العقربي برادس في إطار ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ، في المواجهة التي انطلقت في تمام السابعة مساء بعد تأخيرها لمدة ساعة بسبب احداث الشغب من جانب جمهور النادي التونسي.