/636754/فنانون-يتلقوا-لقاح-فيروس-كورونا-ويحفزواجمهورهم-للتسجيل-بموقع-الصحة-صور

تلقى عدد من الفنانين والفنانات لقاح فيروس كورونا لتقليل احتمالية الإصابة بالفيروس، وفقا لتصريحات منظمة الصحة العالمية، ولتحفيز جمهورهم وتقليل الشعور بالخوف من أخذ اللقاح قاموا بنشر صور ومقاطع فيديوهات لهم أثناء تلقيهم للجرعات مصحوبة بتعليق محفز على ضرورة التسجيل على موقع وزارة الصحة.

ويرصد موقع «تحيا مصر» في التقرير التالي أبرز الفنانين الذين تلقوا جرعات لقاح كورونا وطالبوا جمهورهم بالإسراع في تلقي اللقاح.

أحمد جمال

نشر المطرب أحمد جمال اليوم مقطع فيديو له أثناء تلقيه للجرعة الأولى من لقاح كورونا عبرحسابه بموقع التغريدات القصيرة"تويتر"، وعلق على الفيديو بتعليق شكر للأطباء والتمريض على ما شاهده من خدمة طبية جيدة قائلا:"اخدنا الجرعه الاولى الحمد لله الحقيقه انا فخور باللي شفته في ارض المعارض التنظيم و التعامل و كل الاجراءات اللي تمت بمنتهى الهدوء و السرعه بشكر كل الناس اللي استقبلوني دكاتره او ممرضين او امن او عمال حاجة تشرف فعلا في مصر جديدة بتتبني بجد في كل القطاعات ربنا يحفظ بلدنا".

عبير صبري

كما قامت عبير صبري بنشر صور لها اليوم أثناء أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا اليوم عبر حسابها بموقع الصور"انستجرام"، وعلقت:" آي آي الحقنة، الجرعة الثانية الفاكسين ربنا يبعد عننا كلنا الشر، يلا قدموا واتطعموا كلكم ربنا يحفظ الناس كلها،شكرا مصر العظيمة".

رانيا فريد شوقي

وقد تلقت الفنانة رانيا فريد شوقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وأعلنت أن موعد جرعتها الثانية في شهر أغسطس، ونشرت رانيا صور لها عبر حسابها بموقع الصور الشهير"انستجرام" أثناء تلقي حقنة الجرعة الأولى من فيروس كورونا .

وعلقت على الصور قائلة:"أنا سجلت على الموقع من شهر مارس، وجالي وروحت المستشفى نضيفة وبالدور ومش زحمة شكرا من كل قلبي للطاقم الطبي الخاص بلقاح فيروس كورونا وكل الشكر لبلدي مصر ووزارة الصحة، ربنا يحفظنا جميعا ويشفي كل مريض يارب".