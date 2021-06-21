/636756/عبدالناصر-زيدان-ردا-على-إعلامي-تونسي-الأهلي-سيلقن-الترجي-درسا-لن-ينساه

أكد الإعلامي عبدالناصر زيدان أن النادي الأهلي تعامل بإحترام مع الترجي التونسي في مباراة الذهاب كذلك الأمر موقف محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأحمر.

وقال عبدالناصر زيدان : " الأهلي يتعامل بإحترام مع الموقف والترجي التونسي ، وخير دليل على ذلك موقف محمد الشناوي في التعامل مع وسائل الإعلام في غرفة الملابس وهذا يدل على احترام المباراة ".

عبدالناصر زيدان ردا على إعلامي تونسي: «الأهلي سيلقن الترجي درسا لن ينساه»

وتابع زيدان : " الأهلي لو أحسن التصرف في مباراة الترجي التونسي لأحرز 4 أهداف في رادس ".

وواصل زيدان : " فوز الترجي على الأهلي في القاهرة مستحيل ، لكن الكرة لا تعرف المستحيل ومن الممكن حدوث أي شئ".

وأستكمل: " المستحيل يحتاج رجال ، والترجي فريق كبير وقادر على فعلها لكنني واثق في الأهلي وقدراته في ظل حضور 10 الآف في ملعب السلام خلال مواجهة إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا".

عبدالناصر زيدان : الأهلي لا يعرف المستحيل

وزاد : "مراقب المباراة المغربي لمباراة الأهل والترجي رصد 10 مخالفات في المواجهة بين الفريقين ، ونشرت في موقع دوت الخليج معلومات عن قرار سيتم اتخاذه في الفترة المقبلة مع كامل الاحترام للموقف الإفريقي".

عبدالناصر زيدان : خالد بيومي له كامل الإحترام

واستكمل :" نحن استاذة في الإعلام الرياضي، ولا نريد أن نتلقى تعليمات من أخرين ".

وأضاف : " احترم خالد بيومي كمحلل للرياضة الإفريقيو والعربية وله كامل الإحترام ، ولايمكن لأي شخص من المصريين التهجم على الكرة في شمال إفريقيا".

وزاد عبدالناصر زيدان : " حارس مرمى اتحاد منيستيري الأقوى في مباراة الإفريقي التونسي ، وعلى المستوى الشخصي اتمنى فوز الإفريقي التونسي في المواجهة".

واختتم : " خالد بيومي من أكثر المحللين المتمزيين في الوطن العربي وإفريقيا ، وله كامل الإحترام ولأنه شخص غير متواجد معنا في تلك الحلقة".

ويذاع البرنامج على قناة حنبعل، تردد 11657 عمودي .

ونجح موقع نحيا مصر في لفت انتباه أنظار الجماهير التونسية خلال تغطية أحداث مباراة الأهلي والترجي، وانفراده بالعديد من التقارير والأخبار الخاصة من داخل بعثة الفريقين، بجانب المقابلات الحصرية التي أجراها عبدالناصر زيدان مع نجوم الكرة التونسيةوعلى رأسهم نبيل معلول المدير الفني السابق للترجي .