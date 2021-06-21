/636757/يورو-2020-هولندا-تسحق-شمال-مقدونيا-بثلاثية

حقق المنتخب الهولندي الفوز على منتخب شمال مقدونيا بنتيجة ثلاث أهداف دون رد في لقاء الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثالثة من بطولة أمم أوروبا 2020، ويستعرض دوت الخليج أبرز أحداث المباراة بين الفريقين.

جاء الهدف الأول في اللقاء للمنتخب الهولندي في الدقيقة الرابعة والعشرون من عمر المباراة عن طريق ممفيس ديباي من خلال هجوم مرتد لصالح منتخب هولندا، ومن ثم انطلاقة من دنيايل مالين مررها إلى ديباي، ومن ثم أرسلها إليه في يمين منطقة الجزاء ومرر كرة رائعة من يمين منطقة الجزاء إلى ديباي سددها بالقدم اليسرى داخل الشباك.

وجاء الهدف الثاني في اللقاء في الدقيقة الواحد والخمسون من عمر المباراة عن طريق جورجينيو فينالدوم من خلال هجوم مرتد لصالح هولندا ومن ثم كرة عرضية أرضية من ديباي إلى فينالدوم قابلها بتسديدة فى الشباك.

وجاء الهدف الثالث في اللقاء في الدقيقة الثامنة والخمسون من عمر المباراة عن طريق فينالدوم ليسجل الهدف الثاني له في اللقاء من خلال انفراد تام من ديباي من يسار منطقة الجزاء بعد تمريرة رائعة، سددها بباطن القدم تصدى لها حارس المرمى وارتدت إلى فينالدوم سددها في الشباك.