إنفوجراف.. ضوابط صلاة عيد الأضحى 2021

جدة - نرمين السيد - ويتناول الإنفوجراف التالى ضوابط صلاة عيد الأضحى المبارك:- ومن المقرر أن يلتزم المواطنين بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

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