فى صوم الرسل.. البابا تواضروس يشرح رسائل بولس الرسول

جدة - نرمين السيد - انطلقت، بداية من اليوم الاثنين، وتواكبا مع صوم الرسل، مرحلة جديدة من يوميات القراءة والتأمل “فرح عظيم” التى يقدمها قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، يتناول فيها رسائل القديس بولس الرسول.





وتذاع حلقات السلسلة، عبر صفحات المركز الإعلامى القبطى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وقناة COC، بالإضافة إلى القنوات الفضائية المسيحية. بدأت سلسلة "فرح عظيم" خلال الصوم الأربعينى المقدس الماضى، بتأملات لقداسة البابا فى إنجيلى القديسين لوقا ويوحنا.

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