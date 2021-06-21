بطريرك الكاثوليك يبحث تجهيزات سينودس الكنيسة 2023

جدة - نرمين السيد - تواصل الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، اليوم الإثنين، مع البطاركة والأساقفة الكاثوليك، وسكرتير السينودس للكنيسة الكاثوليكية، عبر خاصية "الكونفرنس كول"، لبحث سبل التعاون والتجهيزات اللازمة، لتحضير سينودس "اجتماع الكنيسة الكاثوليكية 2023".





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