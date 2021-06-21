السكة الحديد: تشكيل لجنة للوقوف على أسباب حادث قطار حلوان  

أكد مصدر بهيئة السكة الحديد، تشكيل لجنة من الهيئة للوقوف على أسباب حادث تصادم قطار بضائع بأتوبيس نقل جماعي منذ قليل في كفر العلو بحلوان.

الجدير بالذكر أن قسم شرطة حلوان تلقى إشارة من النجدة، مفادها اصطدام قطار بأتوبيس يقل عمالًا بمصنع ملابس خاص بمدينة 15 مايو، بمنطقة كفر العلو، ووقوع إصابات ووفيات، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث، وجارٍ نقل المصابين للمستشفى العام لتلقي العلاج.

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