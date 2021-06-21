الصحة: نسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية واللقاحات  

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتعزيز الإنتاج المحلي للقاحات والأدوية والمستلزمات الطبية، مشيرة إلى جهود الحكومة في توفير الموارد اللازمة لزيادة قدرات الإنتاج الوطني من المستلزمات والمستحضرات الطبية، مما أدى إلى تلبية احتياجات السوق من الأدوية والذي ظهر جليًا خلال مواجهة جائحة فيروس كورونا.

ولفتت الوزيرة، إلى أن تسريع الإنتاج المحلي للأدوية واللقاحات يساهم في التغلب على تحديات الإنتاج العالمي، مشيرة في هذا الصدد إلى الإستراتيجية الوطنية في مصر للاستثمار في مجال الإنتاج المحلي للأدوية، والتي تُوجت مؤخرًا بافتتاح "مدينة الدواء المصرية"، والتي تُعد أكبر مُصنع للأدوية في منطقة الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال مشاركتها، اليوم الاثنين، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، في جلسة نقاشية عقدتها منظمة الصحة العالمية تحت عنوان "تسريع الإنتاج المحلي للقاحات من خلال التعاون والشراكات" على هامش المنتدى العالمي الأول للإنتاج المحلي للأدوية واللقاحات.

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