الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال الـ3 أيام المقبلة 

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس على مدى الـ72 ساعة القادمة بدءًا من غدٍ الثلاثاء، وحتى الخميس المقبل.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الثلاثاء، طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، ومعتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومعتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وأوضحت الأرصاد أن هناك نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وأوضحت أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الثلاثاء ،على القاهرة الكبرى والوجه البحري 34 للعظمى والصغرى 22، وعلى السواحل الشمالية 29 للعظمى والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 37 للعظمى والصغرى 26، وعلى شمال الصعيد 38 للعظمى والصغرى 22، وعلى جنوب الصعيد42 للعظمى والصغرى 25.

كما توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود الأربعاء المقبل، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلا على القاهرة الكبري والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت الأرصاد أن هناك نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الأربعاء على القاهرة الكبرى والوجه البحري 35 للعظمى والصغرى 22، وعلى السواحل الشمالية 30 للعظمى والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 37 للعظمى والصغرى 26، وعلى شمال الصعيد 37 للعظمى والصغرى 22، وعلى جنوب الصعيد42 للعظمى والصغرى 25.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن الخميس المقبل طقس حار نهارا علي القاهرة الكبري والوجة البحرى مائل للحرارة علي السواحل الشمالية، ويكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون لطيف ليلا على القاهرة الكبري والوجة البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت الأرصاد أن هناك نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء .

من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الخميس، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 36 للعظمى والصغرى 23، وعلى السواحل الشمالية 30 للعظمى والصغرى 21، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38 للعظمى والصغرى 26، وعلى شمال الصعيد 37 للعظمى والصغرى 22، وعلى جنوب الصعيد 42 للعظمى والصغرى 25.