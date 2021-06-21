رسالة وزراء الإعلام العرب من متحف الحضارة: "مصر عادت شمسك الذهب".. فيديو

زار وزراء الإعلام العرب، متحف الحضارة بدعوة من الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حيث اصطحابهم والوفود المرافقة لهم فى جولة بالمتحف استمرت لأكثر من ساعة، قام خلالها الضيوف بتفقد المتحف وأقسامه المختلفة.

بدأت الزيارة بجولة على المومياوات الملكية الفرعونية والتى تضم 18 ملكًا و4 ملكات من العصور الفرعونية المختلفة، وقد اضطلع الحضور على تاريخ كل منهم ودورة فى الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، ومن بينهم الملك تحتمس الثالث والذى خاض معارك عديدة ومومياء الملكة أحمس نفرتاري.