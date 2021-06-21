اختبارات مميكنة.. آخر موعد لتقديم استمارات وظائف هيئة المحطات النووية

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن هناك إقبالا كثيفا على وظائف هيئة المحطات النووية التي أعلنت عنها الوزارة، متابعًا: "رواتب وظائف هيئة المحطات النووية تختلف حسب كل تخصص، ووفقًا للوائح الداخلية".

أضاف حمزة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أنه يتم مراعاة كل الإجراءات الاحترازية خلال استلام الأوراق المطلوبة بالنسبة للوظائف المتاحة، موضحًا أن شروط التقديم لوظائف هيئة المحطات النووية تشمل المؤهلات العليا والمتوسطة، وتوفير درجات وظيفية مختلفة بعضها يتطلب خبرة، والأخرى خريجين جدد، قائلاً: "الوظائف تشمل مهن السائقين والسكرتارية".

وأشار إلى أن سحب الاستمارات مستمر حتى 3 يوليو، حيث سيتم استقبالها لمدة شهر حتى 4 أغسطس، موضحًا أن الاختبارات ستجري بشكل مميكن.