يورو 2020.. هولندا تحقق العلامة الكاملة بثلاثية أمام مقدونيا "فيديو"

حقق منتخب هولندا فوزا كبيرا على مقدونيا الشمالية بثلاثة أهداف دون مقابل، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الاثنين على ملعب "يوهان كرويف أرينا" بالعاصمة أمستردام، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثالثة من دور المجموعات بالنسخة الحالية من بطولة كأس الأمم الأوروبية المقامة حالياً وتستمر حتى 11 يوليو المقبل في 11 مدينة مختلفة بمشاركة 24 منتخباً.

أحرز ممفيس ديباى الوافد الجديد لصفوف برشلونة هدف التقدم لصالح منتخب هولندا في الدقيقة 24 من زمن المباراة، ليرفع رصيده إلى 28 هدفا فى مشواره مع الطواحين ويدخل قائمة أفضل 10 هدافين فى تاريخ منتخب بلاده.

وساهم ديباى فى 50 هدفا فى 67 مباراة دولية حيث سجل 28 هدفا بالإضافة إلى 22 تمريرة حاسمة.

وأضاف جورجينيو فينالدوم الهدفين الثانى والثالث لصالح المنتخب الهولندي في الدقيقتين 51 و58 من زمن المباراة، ليرفع رصيده إلى 3 أهداف في يورو 2020 ويتقاسم صدارة الهدافين مع النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو وباتريك شيك نجم منتخب التشيك.

وفى لفتة طيبة حرص المنتخب الهولندى على تكريم المهاجم المخضرم جوران بانديف، قائد منتخب مقدونيا الشمالية، الذى يخوض المباراة الدولية الأخيرة فى مسيرته الكروية.

وأهدى جورجينيو فينالدوم قائد المنتخب الهولندى قميص "الطواحين" ويحمل اسم بانديف ورقم 122 فى إشارة إلى المباراة الدولية التى تحمل نفس الرقم والأخيرة لأسطورة مقدونيا الشمالية.

وكان جوران بانديف بات ثانى أكبر الهدافين فى تاريخ بطولة كأس الأمم الأوروبية بتسجيل هدف التعادل أمام النمسا في النسخة الحالية من البطولة وهو بعمر 37 عاما و321 يوما.

وخاض منتخب هولندا المباراة بتشكيل يضم كل من: حراسة المرمي: ستكلنبيرج / الدفاع: ليخت، فريج، بليند / الوسط: دومفريس، جرافينبيرش، دي يونج، أنهولت، فينالدوم / الهجوم: ديباي، مالين.

تشكيل مقدونيا الشمالية: حراسة المرمي: ستول ديميتريفسكي / خط الدفاع: ستيفان ريستوفسكي - داركو فيلكوفسكي - فيسار موسليو - أليكساندر تراجكوفسكي / خط الوسط : أريان أديمي - إزجيان أليوسكي - إنيس باردي - إيفان تريكوفسكي / خط الهجوم: جوران بانديف - إليف إلماس.

بهذه النتيجة، يتربع منتخب هولندا على صدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط حيث حقق العلامة الكاملة بالفوز على أوكرانيا في الجولة الأولى بثلاثة أهداف لهدفين، وعلى النمسا بهدفين نظيفين في الجولة الماضية.

وجاء منتخب النمسا ثانيا في المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط عقب فوزه في نفس التوقيت على أوكرانيا صاحب المركز الثالث برصيد 3 نقاط، بهدف دون رد.