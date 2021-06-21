صفقة القرن.. رئيس برشلونة يخطط لضم رونالدو مع ميسي

فجرت صحيفة "آس" الإسبانية مفاجأة من العيار الثقيل، وقالت إن خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة يخطط لعقد صفقة القرن بضم كريستيانو رونالدو بجانب ليونيل ميسي فى النادي الكتالوني، حيث ينتهي عقد نجم منتخب البرتغال مع يوفنتوس الموسم المقبل.

ولم يتوصل رونالدو، البالغ من العمر 36 عامًا، لاتفاق بشأن تجديد مع السيدة العجوز حتى الوقت الحالي، رغم اهتمام مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بالحصول على خدماته.

وذكرت الصحيفة الإسبانية، أن خوان لابورتا يحلم بالتعاقد مع كريستيانو رونالدو، ويُدرس عقد الصفقة التى تبدو مستحيلة، وهى خطوة من شأنها أن تكون الأقوى في تاريخ كرة القدم، وهي الجمع بين الثنائي الأسطوري ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو معًا في برشلونة.

وأشارت الصحيفة إلى ان لابورتا نفسه لا يعرف حتى الآن هل سيوافق رونالدو على هذا العرض أم لا، خاصة وأنه لا يوجد أي شيء رسمي، لكن برشلونة يفكر في عرض عدد من اللاعبين بجانب المبلغ المالي لضم رونالدو، وأبرز هؤلاء، أنطوان جريزمان وفيليب كوتينيو.

ورغم التكلفة الكبيرة للصفقة إلى جانب الراتب الكبير الذي سيتحمله النادي للثنائي الأسطوري، إلا أن الصحيفة أكد أن الإيرادات ستتضاعف حال انضمام رونالدو للفريق الكتالوني.

كان رونالدو قد ترك فراغا كبيرا حين رحل من صفوف ريال مدريد في عام 2018، وقرر خوض تجربة الدوري الإيطالي عبر بوابة يوفنتوس.