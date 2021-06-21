انت الان تتابع تفاصيل خبر 1050 الحد الأقصى.. ننشر مواعيد صرف معاشات يوليو 2021 وجدول الزيادات الجديدة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - كشف رئيس هيئة التأمين الإجتماعي اللواء جمال عوض عن قيمة زيادة معاشات يوليو 2021، وذلك بعد قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أصدرها حول الزيادات الجديدة للموظفين في المرتبات والمعاشات، والمقررة في موازنة العام المالي الجديد 2021| 2022.

جدول زيادة معاشات يوليو 2021 بعد إقرار الزيادات الأخيرة

ووفق تصريحات اللواء جمال عوض في تصريحات صحفية له مع برنامج على مسؤوليتي بقناة صدى البلد الفضائية، فإن قيمة الزيادة في المعاشات سوف تكون كما يلي:

بالأرقام تفاصيل زيادة معاشات يوليو 2021

130 جنيه لأصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه.

260 جنيه لأصحاب المعاشات الذين يتقاضون 2000 جنيه.

390 جنيه لأصحاب المعاشات الذين يتقاضون 3000 جنيه.

520 جنيه لأصحاب المعاشات الذين يتقاضون 4000 جنيه.

680 جنيه لأصحاب المعاشات الذين يتقاضون 5000 جنيه.

780 جنيه لأصحاب المعاشات الذين يتقاضون 6000 جنيه.

910 جنيه لأصحاب المعاشات الذين يتقاضون 7000 جنيه.

1050 جنيه وهي أقصى زيادة لأصحاب المعاشات الذين يزيد معاشهم عن 7 آلاف جنيه.

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وأضاف عوض أن الرئيس السيسي قرر أن تكون نسبة الزيادة 13% هذا العام، لتتماشى مع نسبة التضخم، وأشار إلى أن ما يقرب من 10 مليون ونصف سوف يستفيدون من الزيادة الجديدة التي قررها الرئيس في يوليو المقبل، كما أكد اللواء جمال عوض أن قيمة المعاشات التي سيتم صرفها في العام المالي المقبل سوف تصل إلى 282 مليار جنيه.

ومن جهة فسوف يتم صرف معاشات يوليو في اليوم الأول من الشهر القادم، وسوف يتم الصرف لما يقرب من 10 ملايين و500 ألف من مستحقي المعاشات، كما ستتم عملية الصرف وفق الإجراءات الإحترازية المتبعة وتقسيم المستحقين على ثلاث مجموعات.

على أن تصرف المجموعة الأقل أولاً وهي التي يبلغ معاشها 1000 جنيه، ثم التي تليها 2000 جنيه للمجموعة الثانية، والمجموعة الثالثة هي التي تتقاضى 3000 جنيه فأكثر، كما أن يحق للسادة أصحاب المعاشات ممن معهم بطاقات ميزة أن يصرفوا من أي ماكينة صرف في أي مكان من الجمهورية.